sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 14:25
Turismo.

Escapadas de verano: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes

El norte del país ofrece una gran variedad de lugares para hacer esas escapadas durante el verano. Los Valles Calchaquíes no son la excepción.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Verano 2026: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes

Verano 2026: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes

En el corazón de los Valles Calchaquíes tucumanos, rodeado de montañas, aire puro y paisajes verdes, se encuentra El Mollar, una pintoresca villa turística ubicada a orillas del Dique La Angostura. El destino se consolida como una opción ideal para quienes buscan hacer una de las tantas escapadas de verano con tranquilidad, actividades al aire libre y un fuerte valor cultural.

Verano 2026: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes
Verano 2026: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes

Verano 2026: el mágico refugio serrano entre historia y naturaleza en los Valles Calchaquíes

Dónde queda y cómo llegar

El Mollar se encuentra en el departamento Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, a unos 15 kilómetros de Tafí del Valle y aproximadamente 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, el recorrido es de aproximadamente 430 kilómetros, con un tiempo estimado de 7 a 8 horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas.

El camino más utilizado es por RN 9 hasta San Miguel de Tucumán, luego RN 38 y finalmente RP 307, una ruta de montaña escénica que atraviesa la Quebrada de Los Sosa, uno de los tramos más lindos del noroeste argentino.

Un destino ideal para el verano

La mejor época para viajar es entre noviembre y marzo, cuando el clima es templado y los paisajes se vuelven intensamente verdes gracias a las lluvias estivales. Durante el verano, las temperaturas son agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a posibles tormentas propias de la región.

También la primavera y el otoño resultan excelentes opciones para quienes prefieren menos movimiento turístico y temperaturas más frescas.

Principales atractivos turísticos

El Dique La Angostura

Uno de los grandes protagonistas del paisaje es el Dique La Angostura, un espejo de agua rodeado de cerros que invita al descanso y la contemplación. Allí se pueden realizar actividades como pesca deportiva, paseos en bote, kayak y caminatas por la costa.

La Reserva Arqueológica Los Menhires

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra la Reserva Ecológica Los Menhires, uno de los sitios precolombinos más importantes del país. Alberga enormes monolitos de piedra tallados por los pueblos originarios hace más de 2.000 años, y representa un valioso testimonio de la historia ancestral del NOA.

Caminatas, cabalgatas y naturaleza

El Mollar es ideal para senderismo, caminatas suaves, cabalgatas guiadas y recorridos en bicicleta. Los cerros, pastizales y arroyos conforman un entorno perfecto para el turismo rural y el contacto directo con la naturaleza.

Un pueblo tranquilo con identidad propia

La villa conserva un ritmo pausado, con casas bajas, ferias artesanales, pequeños emprendimientos gastronómicos y hospedajes familiares. Es un destino elegido tanto por familias como por parejas y viajeros que buscan desconectarse del ritmo urbano.

Turismo responsable y conexión cultural

Además de su valor paisajístico, El Mollar promueve el turismo cultural y sustentable, combinando naturaleza, historia y tradiciones locales. La cercanía con otros puntos de interés de los Valles Calchaquíes permite integrarlo fácilmente en un recorrido más amplio por el norte argentino.

