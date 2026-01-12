lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 17:00
Turismo.

Escapadas de verano: un rincón escondido del norte de Santa Fe para conectarse con la naturaleza

Esta comuna del departamento General Obligado combina llanuras, arroyos y reservas naturales, ideal para quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad.

Por  viajes Todo Jujuy
Qué puedo hacer en Villa Guillermina.

Qué puedo hacer en Villa Guillermina.

Villa Guillermina, un pequeño pueblo rural en el norte de Santa Fe, se distingue por sus calles apacibles y un ambiente de tranquilidad perfecto para quienes buscan relajarse y desconectarse durante la temporada de verano. Está situada a 480 kilómetros de la capital provincial y a solo 40 kilómetros del límite con Chaco. Un destino ideal para tus escapadas.

Esta localidad combina arroyos y la amplitud de la llanura santafesina en un entorno silencioso que invita a desacelerar el ritmo, escapar del bullicio urbano y disfrutar de experiencias sencillas que reflejan la esencia y calma de los pueblos del interior.

Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas.

Uno de los tesoros turísticos de la región es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, un área protegida que invita a caminar por sus senderos y a observar aves, plantas y animales autóctonos del norte santafesino. Además, se encuentra próxima al Parque Nacional Chaco, otro espacio natural resguardado que ofrece gran biodiversidad y numerosas opciones de ecoturismo.

Completando el paisaje, el arroyo Los Amores agrega frescura y serenidad, transformando el lugar en un punto ideal para pasar el día junto a sus márgenes. Este entorno natural refuerza la atmósfera relajada y convierte a la zona en un destino perfecto para quienes disfrutan de la vida rural y campestre.

Dónde queda Villa Guillermina.

El poblado conserva una huella histórica evidente tanto en su arquitectura como en la cotidianidad de sus habitantes. Fue fundado el 12 de octubre de 1908 por Carlos Harteneck y los hermanos Portalis, y recibió su nombre en honor a la esposa del director de La Forestal, compañía británica que llegó a controlar casi 2 millones de hectáreas de bosques de quebracho colorado destinados a la producción de tanino.

Hoy, la localidad se presenta como una de las opciones más accesibles para quienes buscan escapadas breves desde Santa Fe o provincias vecinas.

Qué puedo hacer en Villa Guillermina.

Dónde queda Villa Guillermina

Villa Guillermina está situada en el noreste de Santa Fe, dentro del departamento General Obligado, a aproximadamente 480 kilómetros de la capital provincial (471 según registros oficiales) y a 40 kilómetros de la frontera con Chaco. Esta comuna rural se ubica en la región norte de la provincia, donde los arroyos y la extensión de la llanura se combinan para ofrecer un entorno tranquilo y natural, ideal para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza.

Su posición geográfica la coloca próxima a la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado y al Parque Nacional Chaco, convirtiéndola en un punto de partida ideal para quienes quieren disfrutar de escapadas serenas en un entorno rural y apartado del ajetreo de la ciudad, con acceso a través de Las Toscas o Villa Ocampo.

Villa Guillermina se encuentra ubicada en el nordeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Guillermina?

En Villa Guillermina, la oferta de planes y paseos incluye experiencias ligadas a la naturaleza, el patrimonio histórico y la cultura regional:

  • Explorar la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, un área protegida con senderos para caminatas.
  • Observar la avifauna autóctona presente en el norte de Santa Fe.
  • Descubrir la flora y fauna típicas de la región en su entorno natural.
  • Disfrutar de un día junto a las orillas del arroyo Los Amores.
  • Recorrer el casco histórico y conocer las ruinas de la antigua fábrica de tanino de La Forestal.
  • Aprender sobre el pasado industrial del pueblo, vinculado a la empresa británica que explotaba quebracho colorado para producir tanino.
Su ubicación estratégica la sitúa cerca de la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado y del Parque Nacional Chaco.
  • Conocer el Museo Paseo de los Recuerdos, que conserva objetos, fotos y testimonios históricos que reconstruyen la evolución de Villa Guillermina desde su fundación en 1908.
  • Pasear por el Paseo del Chamamé, un espacio dedicado a celebrar la música tradicional de la región.
  • Explorar el cercano Parque Nacional Chaco, una zona protegida que ofrece riqueza natural, biodiversidad y opciones de ecoturismo.
  • Disfrutar de la calma y la serenidad del entorno, perfectas para relajarse y desconectarse del ritmo urbano.
Embed

Cómo llegar a Villa Guillermina

Viajar a Villa Guillermina desde Ciudad de Buenos Aires en auto puede ser un recorrido largo, con una duración aproximada de 10 a 11 horas, debido a su ubicación en el extremo norte de Santa Fe. El trayecto más habitual comienza tomando la Autopista Buenos Aires-Rosario (Ruta Nacional 9), para luego continuar hacia el norte por rutas provinciales y la Ruta Nacional 11, avanzando rumbo al norte de la provincia.

Posteriormente, se accede a la región a través de Las Toscas o Villa Ocampo, desde donde se llega finalmente a Villa Guillermina, ubicada a 480 kilómetros de la capital provincial y a 40 kilómetros de la frontera con Chaco.

