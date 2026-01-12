Escapadas de verano: un rincón escondido del norte de Santa Fe para conectarse con la naturaleza

Villa Guillermina, un pequeño pueblo rural en el norte de Santa Fe, se distingue por sus calles apacibles y un ambiente de tranquilidad perfecto para quienes buscan relajarse y desconectarse durante la temporada de verano. Está situada a 480 kilómetros de la capital provincial y a solo 40 kilómetros del límite con Chaco. Un destino ideal para tus escapadas.
Esta localidad combina arroyos y la amplitud de la llanura santafesina en un entorno silencioso que invita a desacelerar el ritmo, escapar del bullicio urbano y disfrutar de experiencias sencillas que reflejan la esencia y calma de los pueblos del interior.
Uno de los tesoros turísticos de la región es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, un área protegida que invita a caminar por sus senderos y a observar aves, plantas y animales autóctonos del norte santafesino. Además, se encuentra próxima al Parque Nacional Chaco, otro espacio natural resguardado que ofrece gran biodiversidad y numerosas opciones de ecoturismo.
Completando el paisaje, el arroyo Los Amores agrega frescura y serenidad, transformando el lugar en un punto ideal para pasar el día junto a sus márgenes. Este entorno natural refuerza la atmósfera relajada y convierte a la zona en un destino perfecto para quienes disfrutan de la vida rural y campestre.
El poblado conserva una huella histórica evidente tanto en su arquitectura como en la cotidianidad de sus habitantes. Fue fundado el 12 de octubre de 1908 por Carlos Harteneck y los hermanos Portalis, y recibió su nombre en honor a la esposa del director de La Forestal, compañía británica que llegó a controlar casi 2 millones de hectáreas de bosques de quebracho colorado destinados a la producción de tanino.
Hoy, la localidad se presenta como una de las opciones más accesibles para quienes buscan escapadas breves desde Santa Fe o provincias vecinas.
Dónde queda Villa Guillermina
Villa Guillermina está situada en el noreste de Santa Fe, dentro del departamento General Obligado, a aproximadamente 480 kilómetros de la capital provincial (471 según registros oficiales) y a 40 kilómetros de la frontera con Chaco. Esta comuna rural se ubica en la región norte de la provincia, donde los arroyos y la extensión de la llanura se combinan para ofrecer un entorno tranquilo y natural, ideal para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza.
Su posición geográfica la coloca próxima a la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado y al Parque Nacional Chaco, convirtiéndola en un punto de partida ideal para quienes quieren disfrutar de escapadas serenas en un entorno rural y apartado del ajetreo de la ciudad, con acceso a través de Las Toscas o Villa Ocampo.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Guillermina?
En Villa Guillermina, la oferta de planes y paseos incluye experiencias ligadas a la naturaleza, el patrimonio histórico y la cultura regional:
Explorar la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, un área protegida con senderos para caminatas.
Observar la avifauna autóctona presente en el norte de Santa Fe.
Descubrir la flora y fauna típicas de la región en su entorno natural.
Disfrutar de un día junto a las orillas del arroyo Los Amores.
Recorrer el casco histórico y conocer las ruinas de la antigua fábrica de tanino de La Forestal.
Aprender sobre el pasado industrial del pueblo, vinculado a la empresa británica que explotaba quebracho colorado para producir tanino.
Conocer el Museo Paseo de los Recuerdos, que conserva objetos, fotos y testimonios históricos que reconstruyen la evolución de Villa Guillermina desde su fundación en 1908.
Pasear por el Paseo del Chamamé, un espacio dedicado a celebrar la música tradicional de la región.
Explorar el cercano Parque Nacional Chaco, una zona protegida que ofrece riqueza natural, biodiversidad y opciones de ecoturismo.
Disfrutar de la calma y la serenidad del entorno, perfectas para relajarse y desconectarse del ritmo urbano.
Cómo llegar a Villa Guillermina
Viajar a Villa Guillermina desde Ciudad de Buenos Aires en auto puede ser un recorrido largo, con una duración aproximada de 10 a 11 horas, debido a su ubicación en el extremo norte de Santa Fe. El trayecto más habitual comienza tomando la Autopista Buenos Aires-Rosario (Ruta Nacional 9), para luego continuar hacia el norte por rutas provinciales y la Ruta Nacional 11, avanzando rumbo al norte de la provincia.
Posteriormente, se accede a la región a través de Las Toscas o Villa Ocampo, desde donde se llega finalmente a Villa Guillermina, ubicada a 480 kilómetros de la capital provincial y a 40 kilómetros de la frontera con Chaco.