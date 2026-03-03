La Unión Industrial de Jujuy llevó el reclamo regional a la UIA nacional

Representantes de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) participaron de un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) , en el que las uniones industriales del Norte Grande expusieron la situación productiva que atraviesan sus provincias.

Bajo el mensaje “sin industria no hay Nación”, el encuentro permitió plantear ante la conducción nacional de la UIA la realidad económica de la región y derivó en un pronunciamiento oficial de la entidad sobre el momento que vive el sector.

Desde la UIJ respaldaron el diagnóstico realizado por la Unión Industrial Argentina, que expresó preocupación por la transición hacia un nuevo esquema económico. Si bien se reconocieron avances del Gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal, baja de la inflación y reformas estructurales, la entidad advirtió que el proceso de adaptación no es homogéneo ni inmediato.

Durante la reunión, la Unión Industrial de Jujuy junto a las entidades industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán transmitieron las dificultades específicas que atraviesa el Norte Grande.

Según el informe presentado, esta región concentra cerca de una cuarta parte de la población argentina, pero presenta el menor poder adquisitivo del país y una marcada falta de inversión privada.

En ese contexto se advirtió que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan bajos niveles de actividad, alta presión fiscal y dificultades de financiamiento.

El peso de la industria en la economía

Otro de los puntos destacados durante el encuentro fue el rol que cumple la industria en la economía argentina. De acuerdo con los datos presentados, el sector industrial aporta el 27% de la recaudación fiscal, superando incluso su participación del 19% en el Producto Bruto Interno.

Además, la actividad industrial sostiene directa e indirectamente a más de 3,6 millones de trabajadores en todo el país.

En ese marco, los representantes del sector señalaron la necesidad de avanzar en una agenda que permita mejorar la competitividad, reducir distorsiones en infraestructura y disminuir los costos financieros que afectan a las empresas.

Respeto al sector productivo

Desde la Unión Industrial de Jujuy también adhirieron al mensaje planteado por la conducción de la UIA, que remarcó que el empresariado argentino no es responsable de las distorsiones económicas acumuladas durante décadas.

En ese sentido, se planteó que el respeto hacia quienes producen e invierten es una condición fundamental para recuperar la confianza y promover el desarrollo.

Finalmente, la UIJ ratificó su voluntad de continuar trabajando junto a la UIA y el Gobierno nacional para construir una economía moderna, integrada al mundo y con una industria fuerte como parte de la solución para el crecimiento del país.