ARA San Juan: "A ocho años logramos que se haga el juicio y esperamos justicia"

Yolanda Mendiola afirmó que buscan “un poco de paz” y que el Estado asuma responsabilidades por el hundimiento.

A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan , este martes comenzó en Río Gallegos, Santa Cruz, el juicio oral por la muerte de los 44 submarinistas. Para los familiares, se trata de un momento histórico y profundamente esperado.

El dolor sigue intacto. Mendiola remarcó que, más allá de las responsabilidades penales, las familias buscan paz.

“Nosotros, los familiares de los 44 submarinistas, como decimos siempre, no tenemos un lugar donde poner flores. No tenemos un nicho. Entonces estamos buscando un poco de paz para nosotros y para los 44 submarinistas”, sostuvo.

El juicio comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta julio, con audiencias cada quince días.

La carátula y los acusados

La causa llega a esta instancia bajo la figura de “incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo con muerte de 44 submarinistas”. Para las familias, esa calificación es la correcta.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes navales:

Contraalmirante López Maceo

Comandante de Navío Alonso

Comandante de Navío Villamide

Comandante de Fragata Correa (área de Comunicaciones)

Sobre este último, Mendiola recordó que “ era el que recibe el pedido de auxilio el día 14 de noviembre a las 10 y media y no da comunicación a la base naval”.

“Estamos defendiendo el honor de los chicos”

Uno de los ejes centrales del reclamo es limpiar la imagen de los tripulantes. Durante años, según los familiares, se insinuó que pudieron haber cometido errores.

“Siempre se le culpó a los tripulantes que habían cometido faltas en su desempeño. Cuando esto no era así, ellos estaban preparados. Nadie maneja un submarino si no está capacitado para ello”, enfatizó.

Y agregó con firmeza: “Lo que estamos defendiendo es el honor de los chicos que estaban al servicio de la patria cuando el Estado no les dio un elemento en buenas condiciones”.

ARA San Juan La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Las pruebas y el rol de los abogados

La querella está representada por la doctora Valeria Carreras, del estudio de Fernando Burlando, quien —según indicó Mendiola— cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación.

En el juicio se presentarán, entre otras evidencias, registros e imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity, que halló el submarino en el lecho marino.

Además, participan otros abogados en representación de distintas familias, algunos de manera presencial en Río Gallegos y otros vía Zoom desde Buenos Aires y España.

El reclamo político y el antecedente por espionaje

Mendiola también recordó que los familiares intentaron llevar a juicio al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad. Si bien lograron el procesamiento en la causa por espionaje ilegal a los familiares, ese expediente fue trasladado a Comodoro Py y perdió impulso.

“Sí logramos el procesamiento por el espionaje a los celulares de los familiares. Esto cayó porque la causa se llevó a Comodoro Py”, señaló.

Ahora, las familias esperan que el avance del juicio principal permita retomar esa discusión.

Un pedido colectivo

Finalmente, Mendiola pidió el acompañamiento social en esta etapa decisiva.

Y concluyó: “Que la teleaudiencia se comprometa a acompañar a los familiares en este pedido y en este juicio tan esperado”.

El proceso judicial recién comienza, pero para las familias representa un paso fundamental después de ocho años de lucha.