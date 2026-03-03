martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de marzo de 2026 - 12:59
Juicio.

ARA San Juan: "A ocho años logramos que se haga el juicio y esperamos justicia"

Comenzó el juicio por el ARA San Juan en Río Gallegos. Familiares piden justicia y defienden el honor de los 44 tripulantes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ara San Juan - Yolanda Mendiola afirmó que buscan “un poco de paz” y que el Estado asuma responsabilidades por el hundimiento.

Ara San Juan -

Yolanda Mendiola afirmó que buscan “un poco de paz” y que el Estado asuma responsabilidades por el hundimiento.

Lee además
El hundimiento del submarino ARA San Juan, causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.
Caso.

Comienza el juicio por el hundimiento del Ara San Juan: 9 jujeños entre las 44 víctimas
Mercados argentinos en rojo: acciones y bonos caen y el riesgo país se acerca a 600 puntos
Economía.

Mercados argentinos en rojo: acciones y bonos caen y el riesgo país se acerca a 600 puntos

Yolanda Mendiola, familiar de Leandro Cisneros —uno de los tripulantes fallecidos— expresó:

“A ocho años del hundimiento del ARA San Juan, los familiares hemos logrado que se haga el juicio oral en Santa Cruz. Estamos esperanzados en que hallemos justicia, que es lo que estamos buscando”. “A ocho años del hundimiento del ARA San Juan, los familiares hemos logrado que se haga el juicio oral en Santa Cruz. Estamos esperanzados en que hallemos justicia, que es lo que estamos buscando”.

Hundimiento del submarino ARA San Juan: “No tenemos un lugar donde poner flores”

El dolor sigue intacto. Mendiola remarcó que, más allá de las responsabilidades penales, las familias buscan paz.

“Nosotros, los familiares de los 44 submarinistas, como decimos siempre, no tenemos un lugar donde poner flores. No tenemos un nicho. Entonces estamos buscando un poco de paz para nosotros y para los 44 submarinistas”, sostuvo.

El juicio comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta julio, con audiencias cada quince días.

"Estamos buscando un poco de paz para nosotros y para los 44 submarinistas" "Estamos buscando un poco de paz para nosotros y para los 44 submarinistas"

Embed - YOLANDA MENDIOLA, FAMILIAR DE UNO DE LOS TRIPULANTES ARA SAN JUAN

La carátula y los acusados

La causa llega a esta instancia bajo la figura de “incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo con muerte de 44 submarinistas”. Para las familias, esa calificación es la correcta.

“Está bien ese tipo de carátula, porque era lo que estábamos buscando”, afirmó. “Está bien ese tipo de carátula, porque era lo que estábamos buscando”, afirmó.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes navales:

  • Contraalmirante López Maceo
  • Comandante de Navío Alonso
  • Comandante de Navío Villamide
  • Comandante de Fragata Correa (área de Comunicaciones)

Sobre este último, Mendiola recordó que “ era el que recibe el pedido de auxilio el día 14 de noviembre a las 10 y media y no da comunicación a la base naval”.

“Estamos defendiendo el honor de los chicos”

Uno de los ejes centrales del reclamo es limpiar la imagen de los tripulantes. Durante años, según los familiares, se insinuó que pudieron haber cometido errores.

“Siempre se le culpó a los tripulantes que habían cometido faltas en su desempeño. Cuando esto no era así, ellos estaban preparados. Nadie maneja un submarino si no está capacitado para ello”, enfatizó.

Y agregó con firmeza: “Lo que estamos defendiendo es el honor de los chicos que estaban al servicio de la patria cuando el Estado no les dio un elemento en buenas condiciones”.

“Lo que estamos defendiendo es el honor de los chicos" “Lo que estamos defendiendo es el honor de los chicos"

ARA San Juan
La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Las pruebas y el rol de los abogados

La querella está representada por la doctora Valeria Carreras, del estudio de Fernando Burlando, quien —según indicó Mendiola— cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación.

En el juicio se presentarán, entre otras evidencias, registros e imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity, que halló el submarino en el lecho marino.

Además, participan otros abogados en representación de distintas familias, algunos de manera presencial en Río Gallegos y otros vía Zoom desde Buenos Aires y España.

El reclamo político y el antecedente por espionaje

Mendiola también recordó que los familiares intentaron llevar a juicio al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad. Si bien lograron el procesamiento en la causa por espionaje ilegal a los familiares, ese expediente fue trasladado a Comodoro Py y perdió impulso.

“Sí logramos el procesamiento por el espionaje a los celulares de los familiares. Esto cayó porque la causa se llevó a Comodoro Py”, señaló.

Ahora, las familias esperan que el avance del juicio principal permita retomar esa discusión.

Un pedido colectivo

Finalmente, Mendiola pidió el acompañamiento social en esta etapa decisiva.

“Queremos que quede limpio el honor y el desempeño de los chicos y que se haga cargo el Estado en ese momento”, afirmó. “Queremos que quede limpio el honor y el desempeño de los chicos y que se haga cargo el Estado en ese momento”, afirmó.

Y concluyó: “Que la teleaudiencia se comprometa a acompañar a los familiares en este pedido y en este juicio tan esperado”.

El proceso judicial recién comienza, pero para las familias representa un paso fundamental después de ocho años de lucha.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comienza el juicio por el hundimiento del Ara San Juan: 9 jujeños entre las 44 víctimas

Mercados argentinos en rojo: acciones y bonos caen y el riesgo país se acerca a 600 puntos

Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder

ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Suben los DNI, pasaportes y trámites: oficializaron los nuevos valores

Lo que se lee ahora
El RENAPER oficializó los nuevos valores en los trámites de DNI y pasaporte.  video
Actualización.

Suben los DNI, pasaportes y trámites: oficializaron los nuevos valores

Por  Judith Girón

Las más leídas

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy. video
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Escuela Sarmiento. video
Educación.

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Siguen las inscripciones abiertas. video
Oficios.

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

Estado empresario en Jujuy: cuando el árbitro también compite
Regulación.

Estado empresario en Jujuy: cuando el árbitro también compite

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel