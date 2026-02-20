Las Uniones Industriales del NOA y NEA se pronunciaron sobre la situación del sector productivo

Reunión sobre el sector productivo. Reunión sobre el sector productivo. Reunión sobre el sector productivo.

Las Uniones Industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se reunieron este jueves 19 de febrero en Tucumán, y fijaron una postura unificada ante la gravedad que atraviesa el sector productivo del Norte Grande. A través de una declaración, las entidades advirtieron que la región se encuentra en un punto de inflexión que pone en riesgo miles de puestos de trabajo genuino.

El documento expone una postura clara: el Norte Grande no puede ser tratado como una periferia o una simple estadística en los planes de ajuste. "Es trabajo, es producción, es inversión y es arraigo", sostiene el texto, remarcando que la caída del consumo, la presión impositiva y la falta de financiamiento han creado un "escenario de incertidumbre creciente" que asfixia a las empresas locales.

UNINOA5 Reunión sobre el sector productivo. Uno de los puntos más firmes de la postura regional es la denuncia de la competencia inequitativa. Los industriales señalaron que el ingreso de productos importados —muchas veces subsidiados o provenientes de circuitos informales— genera distorsiones que la producción regional no puede resistir. Ante esto, la posición es tajante: no se piden privilegios, sino igualdad de oportunidades.

La declaración subraya una correlación directa: las provincias con mayores necesidades básicas insatisfechas son aquellas donde se ha debilitado la densidad industrial. "No hay desarrollo social sostenible sin desarrollo productivo", afirman, señalando que el cierre de una fábrica en el Norte no es solo una pérdida económica, sino una herida en el tejido social y una pérdida de futuro para los jóvenes.

UNINOA2 Reunión sobre el sector productivo. La postura de las uniones industriales concluye con una propuesta de medidas urgentes para revertir la crisis: Declaración de la Emergencia Industrial regional.

Conformación de una mesa de trabajo regional.

Implementación de precios de referencia en sectores estratégicos.

Alivios impositivos coordinados y un plan de infraestructura federal. Las Uniones Industriales del NOA y NEA se ponen a disposición de los gobiernos provinciales para trabajar en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA), y buscar las herramientas para pasar de las palabras a las decisiones que sostengan la producción y protejan el empleo en el Norte Argentino.

