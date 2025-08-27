La Unión Industrial Argentina adelantó la presentación de un decálogo productivo en Jujuy

Conferencia de la Unión Industrial Argentina y el Gobierno.

En un encuentro realizado en la Casa de Gobierno de Jujuy , la Unión Industrial Argentina (UIA) comunicó que presentarán en Jujuy el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo , una agenda de compromisos destinada a fortalecer el desarrollo industrial en todo el país con perspectiva federal.

De la reunión participaron el presidente de la UIA, Martín Rappallini; el titular de la Unión Industrial Argentina en Jujuy, Federico Gatti; y el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Juan Carlos Abud Robles.

Durante la presentación, Rappallini destacó el rol de las provincias en el desarrollo industrial: “Es una alegría y un enorme honor estar aquí en la gobernación de Jujuy. Hemos coincidido con el gobernador en la importancia que tiene el desarrollo productivo en las comunidades. Nosotros, desde la UIA, queremos estar cerca de la Argentina profunda, y este es un puntapié inicial de trabajo”, expresó.

"Este 2 de septiembre estamos promoviendo un nuevo acuerdo productivo en el cual, generamos un decálogo que son como los pilares básicos que entendemos para iniciar un proceso de crecimiento", añadió.

Asimismo, el titular de la entidad subrayó que la clave está en generar competitividad global: “El sector industrial es transable, compite con el mundo. La verdadera política industrial es lograr más empresas competitivas a nivel global. Para eso necesitamos rediseñar el sistema impositivo, modernizar lo laboral, transformar la educación y tener un sistema financiero al servicio de la producción”.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de consensos amplios: “Este país va a salir cuando todos juntos trabajemos: industriales, comercio, campo y gobiernos en todos sus niveles. Es fundamental generar un consejo económico que unifique a todos los sectores”.

La mirada local

Por su parte, Federico Gatti agradeció la presencia de la conducción nacional de la UIA y resaltó el potencial de la provincia: “Charlamos sobre la realidad productiva y el potencial que tiene Jujuy. Estamos en medio de un cambio político que necesita una mirada federal, porque las economías regionales requieren condiciones específicas para crecer. Celebramos esta iniciativa de la UIA y adherimos al nuevo contrato productivo como herramienta para dar el salto de calidad que necesitamos”.

El compromiso del Gobierno de Jujuy

El ministro Juan Carlos Abud Robles también valoró el encuentro y destacó la conformación de un consejo productivo provincial: “Fue una reunión muy buena. Nos queda el desafío de discutir cada tema para llevar una propuesta objetiva, porque acá está en juego el desarrollo de nuestro país. La realidad económica de las provincias es distinta, estamos en un momento difícil y tenemos que estar todos juntos. Que la UIA esté en Jujuy es un gran mensaje para el sector privado”.

El decálogo productivo

