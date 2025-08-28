La Legislatura de Jujuy tratará la Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado

Este jueves 28 de agosto se realizará la Octava Sesión Ordinaria en la Legislatura de Jujuy desde las 10 de la mañana. Así se confirmó tras la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, con la presencia de las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques.
Uno de los temas centrales a debatir por el parlamento de Jujuy será el Proyecto de Ley de Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la Provincia de Jujuy, luego que los legisladores lo abordarán en el trabajo de las comisiones legislativas durante la semana.
El proyecto llega para la adecuación normativa tras la derogación a nivel nacional de la Ley 20.705, que regía a las sociedades del Estado. Con la supresión de esa norma, dichas entidades quedaron sin sustento jurídico, por lo que se estableció la necesidad de que las empresas provinciales como Agua Potable de Jujuy, Cannava y Xuma, adopten una nueva figura societaria que les otorgue respaldo legal.
Se permitirá su transformación en sociedades anónimas u otras modalidades contempladas por la legislación vigente, garantizando así su continuidad y seguridad jurídica. El diputado Luna destacó que responde a la necesidad de “dar previsibilidad, resguardar fuentes de trabajo y actualizar el marco normativo de nuestras empresas provinciales a las exigencias actuales”.
Los otros temas que tratarán los Diputados
Además, los diputados también abordarán en la sesión el Proyecto de Ley de Exención del 100 % del Impuesto de Sellos a la razón social Industrias Zapla S.A., aplicable a todas las operaciones vinculadas a su actividad industrial.
También el Proyecto de Ley que establece la vigencia del plan de contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”; la Ley que instituye el 24 de noviembre como “Día de la Ruta de la Paz en Jujuy” y el Proyecto de Ley que asigna el nombre “Pedro Pascual” a la Escuela Primaria N.º 334 de la localidad de Pueblo Viejo, departamento de Cochinoca. Asimismo, serán considerados otros proyectos de resolución y de declaración.
