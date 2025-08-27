miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 13:33
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El coco rallado ganó lugar en las rondas de mate y se convirtió en una de las innovaciones más comentadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mate con coco rallado.

En ese marco, el coco rallado pasó de ser un ingrediente clásico de la repostería a un complemento en la yerba que se popularizó a través de redes sociales. Al principio se probó por curiosidad, pero hoy muchos lo incorporan de manera habitual.

Más que sabor: los beneficios del coco rallado

El aporte principal es su capacidad de suavizar el amargor natural de la yerba sin necesidad de agregar azúcar o edulcorantes. Sin embargo, sus propiedades van más allá:

  • Fibra dietética: favorece la digestión y genera saciedad.
  • Grasas saludables: aporta triglicéridos de cadena media, que brindan energía rápida.
  • Minerales esenciales: contiene potasio y magnesio, claves para la función muscular y nerviosa.

De esta forma, el mate con coco combina placer sensorial y valor nutricional.

Coco rallado
Recomiendan agregarle coco rallado al mate.

Cómo preparar mate con coco rallado

Existen distintas formas de sumarlo a la rutina:

  • Opción suave: espolvorear una o dos cucharaditas sobre la yerba.
  • Opción intensa: mezclar directamente con el paquete de yerba para un sabor persistente.
  • Versión gourmet: combinar con naranja deshidratada, canela o jengibre para un blend más complejo.

El secreto está en no exagerar la cantidad, de modo que el coco complemente y no opaque a la yerba.

