Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El mate es parte central de la identidad argentina y sudamericana. Aunque se trata de una tradición ancestral, nunca dejó de reinventarse: hierbas, blends frutales o combinaciones gourmet forman parte de las nuevas experiencias que los materos adoptan.
En ese marco, el coco rallado pasó de ser un ingrediente clásico de la repostería a un complemento en la yerba que se popularizó a través de redes sociales. Al principio se probó por curiosidad, pero hoy muchos lo incorporan de manera habitual.
Más que sabor: los beneficios del coco rallado
El aporte principal es su capacidad de suavizar el amargor natural de la yerba sin necesidad de agregar azúcar o edulcorantes. Sin embargo, sus propiedades van más allá:
De esta forma, el mate con coco combina placer sensorial y valor nutricional.
Coco rallado
Recomiendan agregarle coco rallado al mate.
Cómo preparar mate con coco rallado
Existen distintas formas de sumarlo a la rutina:
- Opción suave: espolvorear una o dos cucharaditas sobre la yerba.
- Opción intensa: mezclar directamente con el paquete de yerba para un sabor persistente.
- Versión gourmet: combinar con naranja deshidratada, canela o jengibre para un blend más complejo.
El secreto está en no exagerar la cantidad, de modo que el coco complemente y no opaque a la yerba.
