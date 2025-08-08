viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 10:26
Curiosidades.

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Desde mates inteligentes hasta yerbas personalizadas, la tradición podría transformarse con la tecnología, según la inteligencia artificial.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Aunque el mate es una de las costumbres más arraigadas en la Argentina, la inteligencia artificial (IA) proyecta que en las próximas décadas esta tradición experimentará innovaciones sorprendentes. Desde la incorporación de dispositivos inteligentes hasta la personalización del sabor de la yerba, la forma de cebar y compartir podría evolucionar sin perder su esencia.

Lee además
receta de budin gales, el favorito de lady di, para los mates de la tarde
Dulces.

Receta de budín galés, el favorito de Lady Di, para los mates de la tarde
Los mejores bizcochitos de manteca.
¡Riquisimos!

Receta salada para los mates: los bizcochos de manteca más fáciles y ricos

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial
Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Mates inteligentes y control de temperatura

Uno de los cambios más notorios sería la llegada de mates con sensores integrados, capaces de medir la temperatura del agua y mantenerla estable de forma automática. Estos dispositivos podrían conectarse al celular, enviando notificaciones cuando la infusión esté lista o indicando cuándo es momento de cambiar la yerba.

La IA también prevé bombillas autolimpiantes y termos con control digital, que permitirán regular la temperatura exacta según las preferencias del consumidor.

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial
Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial

Yerbas personalizadas y producción sustentable

En el futuro, las empresas podrían ofrecer mezclas de yerba diseñadas a medida mediante análisis de gustos y necesidades nutricionales. Gracias a la inteligencia artificial, sería posible crear combinaciones que mejoren el rendimiento físico, aporten energía o incluso favorezcan la relajación.

Además, la producción de yerba mate podría adaptarse a criterios de sustentabilidad, optimizando recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Mate virtual y nuevas formas de compartir

La costumbre de tomar mate con amigos también podría evolucionar. La IA proyecta la aparición de espacios virtuales inmersivos, donde las personas podrían “compartir” un mate a distancia con realidad aumentada o realidad virtual, manteniendo el ritual social incluso sin presencia física.

Estos entornos permitirían ver, escuchar y conversar con otros usuarios mientras se disfruta de la infusión, recreando la experiencia de la ronda tradicional.

Tradición y modernidad, un mismo mate

Aunque el mate del futuro podría incorporar tecnología, los expertos coinciden en que el sentido de comunidad y la identidad cultural que encierra esta bebida seguirán intactos. La innovación llegaría para complementar la experiencia, no para reemplazarla.

De esta manera, según la inteligencia artificial, en los próximos años podríamos ver mates más inteligentes, yerbas más variadas y formas más creativas de compartir, pero siempre con la esencia del ritual que une a generaciones de argentinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta de budín galés, el favorito de Lady Di, para los mates de la tarde

Receta salada para los mates: los bizcochos de manteca más fáciles y ricos

Un influencer español enseña a preparar mates con la camiseta de Gimnasia de Jujuy

Compartió mates y bizcochitos con un carpincho y armó un fuerte debate en redes

Ideales para este invierno, los jeans boho están de liquidación ¿Cómo son?

Lo que se lee ahora
La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Obras en Ruta Nacional 34.
Atención.

Cortes y desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel