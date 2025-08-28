El presidente de la UIA recorrió el Ingenio Ledesma: "Es un orgullo para la industria nacional"

En el marco de la gira federal que lleva adelante la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini , junto con integrantes del comité ejecutivo recorrieron diversos sectores de la Empresa Ledesma.

El recorrido incluyó un frente de cosecha de caña, la fábrica de azúcar, de papel y la planta de productos termomoldeados . El presidente de la UIA se mostró muy entusiasmado con los procesos industriales de fabricación de azúcar, papel y vajilla descartable.

“La empresa Ledesma es un orgullo para la industria nacional, por el compromiso, su producción, la inversión, su tecnología, sus productos y su compromiso con la comunidad. Ha sido muy grato poder recorrer esta empresa con un compromiso muy profundo con nuestro país”, sostuvo el directivo de la UIA.

La visita incluyó un almuerzo en Sala Calilegua junto a industriales jujeños, donde posteriormente pudo conversar con la prensa de Libertador general San Martín, y remarcó la importancia de la presencia industrial en una comunidad.

Industria que transforma a la comunidad

“Esto muestra cómo la industria transforma a su comunidad, y a la política que entienda lo importante que es el desarrollo industrial, porque crecen los pueblos, el nivel de vida”, expresó Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia San Salvador de Jujuy, donde fue recibida por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, a quien le presentaron los principales puntos del Nuevo Contrato Productivo.

El administrador del ingenio Ledesma, y presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, celebró la visita de su par nacional: “Conversamos sobre la realidad productiva y el potencial que tiene Jujuy. Nuestro país necesita una mirada federal, porque las economías regionales requieren condiciones específicas para crecer. Celebramos esta iniciativa de la UIA y adherimos al nuevo contrato productivo como herramienta para dar el salto de calidad que necesitamos”.