jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 14:35
Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

El Presidente participó del almuerzo del CICyP. Criticó al “Círculo Rojo”, defendió su plan económico y lanzó fuertes mensajes a la oposición.

Maria Eugenia Burgos
Javier Milei a la salida del CiCyp (Foto: Jaime Olivos)

El mandatario volvió a respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Vaya si hay méritos para considerar que ‘Toto’ es el mejor ministro de Economía de la historia argentina"

Luego de lo vivido en Lomas de Zamora, Javier Milei envió un chat al equipo de Gobierno. “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”

En un encuentro clave con los principales empresarios y dirigentes políticos del país, el presidente Javier Milei se presentó este jueves en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), un espacio considerado de gran peso en la agenda económica nacional. Allí, el mandatario combinó un repaso de su programa económico con fuertes definiciones políticas tras el ataque sufrido ayer en Lomas de Zamora.

El jefe de Estado aprovechó la tribuna para cuestionar al “Círculo Rojo”, expresión con la que alude a la élite del poder económico y político. Acusó a este sector de impulsar, junto a la “casta”, operaciones de difamación contra su gestión. “Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y que junto al Círculo Rojo se dedicarían a calumniarnos e injuriarnos”, señaló ante un auditorio que lo escuchó con atención.

Milei también se refirió al caso Spagnuolo, en el que aparecieron audios con supuestas irregularidades de su espacio, y lo calificó como “otra opereta de la política más rancia”. “Lamentamos que los jueces tengan que perder tiempo con estas jugarretas en lugar de perseguir el crimen. La gente votó un cambio y estas maniobras buscan frenarlo”, enfatizó.

Luego de lo vivido en Lomas de Zamora, Javier Milei envió un chat al equipo de Gobierno. “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”

Luego de lo vivido en Lomas de Zamora, Javier Milei envió un chat al equipo de Gobierno. “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”

En paralelo, el Presidente habló sobre el ataque a pedradas que sufrió en Lomas de Zamora durante una recorrida de campaña. “No nos vamos a dejar amedrentar con acciones cobardes”, dijo, y aseguró que lo vivido con su hermana Karina y con José Luis Espert fue “emocionante”. Con ironía, agregó: “Estoy acostumbrado a la lluvia de piedras, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”.

El mandatario vinculó el hecho con la estrategia electoral del kirchnerismo: “Quieren generar pánico y caos porque saben que este 7 de septiembre se juega su última carta. Si nosotros ganamos, aunque sea por un voto, habremos puesto el último clavo en el cajón del kirchnerismo”.

El mandatario volvió a respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Vaya si hay méritos para considerar que ‘Toto’ es el mejor ministro de Economía de la historia argentina

El mandatario volvió a respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Vaya si hay méritos para considerar que ‘Toto’ es el mejor ministro de Economía de la historia argentina"

En el plano económico, Milei defendió los avances de su gestión: “Nuestro sendero es claro. Eliminamos el Impuesto PAÍS, levantamos el cepo cambiario y vamos a seguir reduciendo retenciones. Para mediados del año que viene, la inflación será historia”. Volvió a respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de la historia argentina”.

Finalmente, advirtió a la oposición que insistirá en el uso del veto presidencial para frenar proyectos que aumenten el gasto público. “No vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal. Si no logramos sostener los vetos, vamos a judicializar, y si no se puede, recortaremos gasto en otro lado”, cerró, arrancando aplausos en el CICyP.

El discurso de Milei, en un foro de semejante relevancia, marcó un nuevo hito en su estrategia: mostrar firmeza ante el poder empresarial y político, reivindicar los resultados económicos iniciales y posicionarse como el dirigente que, pese a los ataques, mantiene el rumbo del cambio prometido.

