miércoles 06 de agosto de 2025

6 de agosto de 2025 - 20:39
Jujuy.

Premio Ledesma de Arte Infantil 2025: extienden el plazo para presentar las obras

La iniciativa está destinada a alumnos de toda la provincia que asistan tanto a establecimientos públicos o privados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image
La empresa Ledesma conjuntamente con el Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, invitan a las instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia a participar de esta iniciativa.

Serán recibidas obras originales de la disciplina pintura, que apliquen a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.

image

Para facilitar la participación de todos los estudiantes de la provincia, están habilitados dos Centros Regionales de Recepción de obras de la sección estudiantes, y centros en la región Valles, Quebrada y Puna y Yungas.

El Jurado está conformado por tres integrantes idóneos y aptos para la tarea de evaluación y adjudicación de los premios.

Se entregarán los siguientes premios y distinciones: Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Premio a la creatividad infantil; y Premio estímulo a la enseñanza creativa de las artes visuales.

image

El 10 de septiembre se realizará la entrega de premios e inauguración de la muestra en el Centro Cultural Joven Andino, sito en calle Alvear N° 534 de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Para participar, los docentes a cargo del grupo escolar deben ingresar a la página web: https://centrovisitantesledesma.com.ar/ y completar los datos en el formulario de preinscripción. La inscripción es gratuita.

image

Empresa Ledesma

Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.

La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.

