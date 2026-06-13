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13 de junio de 2026 - 14:47
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

El hecho ocurrió durante la madrugada en Alto Comedero. El joven de 29 años llegó a pedir ayuda a una sandwichería.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

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Según la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada, en inmediaciones de avenida Fuerza Aérea. Testigos habrían observado ingresar a un hombre al pasaje y, detrás de él, a dos o tres personas. Minutos después, esos individuos salieron presurosos del lugar.

Alcanzó a pedir ayuda, pero murió en el lugar

Detrás de ellos salió Bermúdez, con dificultad para caminar y con una importante pérdida de sangre en una de sus piernas. En medio de la desesperación, llegó hasta una sandwichería cercana para pedir ayuda, pero a los pocos minutos se desvaneció en la puerta del local.

Personal del SAME arribó al lugar y constató la muerte del joven. De acuerdo con los primeros datos, presentaba una herida profunda en una pierna, a la altura de la vena femoral, lesión que habría provocado una pérdida de sangre determinante.

La escena generó conmoción entre quienes estaban en la zona. Una madrugada común terminó convertida en un operativo policial y judicial, con vecinos sorprendidos por la violencia del episodio y por la forma en que la víctima intentó buscar ayuda hasta el último momento.

Intervención del MPA y de Homicidios

Tras confirmarse el fallecimiento, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación, junto a personal de la División Homicidios, que trabajó en el lugar para avanzar con las primeras medidas de investigación.

El cuerpo de Facundo Bermúdez fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas de muerte y aportar elementos clave a la causa.

Según fuentes policiales, la víctima registraba una orden de captura y detención por una denuncia vinculada a violencia de género y otros delitos. Ese dato será parte del contexto investigativo, aunque el eje central por estas horas es esclarecer quiénes participaron del ataque, qué ocurrió dentro del pasaje y cuál fue el motivo del crimen.

La investigación continúa abierta y los investigadores buscan reconstruir los minutos previos al ataque, identificar a los agresores y determinar si hubo una discusión, una emboscada o algún conflicto previo que terminó con la muerte del joven.

Lo que tenés que saber

  • La víctima fue identificada como Facundo Bermúdez, de 29 años.
  • El crimen ocurrió durante la madrugada en Alto Comedero.
  • El joven recibió una profunda herida de arma blanca en una pierna.
  • Alcanzó a pedir ayuda en una sandwichería, pero murió en la vereda.
  • Intervienen el MPA y la División Homicidios.

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