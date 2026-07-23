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23 de julio de 2026 - 16:34
Jujuy.

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero: como están las obras

Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua, la circulación y la conexión entre distintos sectores de Alto Comedero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuatropuentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

El Gobierno de Jujuy avanza con la construcción de cuatro puentes alcantarilla en distintos puntos de Alto Comedero, obras destinadas a reforzar la infraestructura vial y optimizar el drenaje de aguas pluviales.

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Los trabajos se concentran en la franja oeste del barrio y permitirán mejorar la conectividad entre al menos seis sectores. Las intervenciones están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Obras con un 50% de avance

En la continuación de calle Ovejería, entre los sectores Aires del Alto y Tupac Amaru, Etapa 6, la obra alcanzó un 50% de ejecución. Luego de las tareas de replanteo y movimiento de suelo, se realizó el recambio del terreno, con la remoción de una capa de 50 centímetros, compactación y posterior relleno con dos capas de aluvión fino.

También se ejecutó el hormigón de limpieza sobre una superficie de 17 por 5 metros y se avanzó con el armado y hormigonado de la platea, para la cual se utilizaron 17 metros cúbicos de hormigón. Actualmente, los trabajos se concentran en el encofrado de los tabiques. Un avance similar presenta la intervención sobre avenida Tupac Amaru, en el sector Remanente 1, donde la ejecución también llegó al 50%.

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

En ese punto se completó la preparación del terreno, el recambio y compactación del suelo y el hormigón de limpieza sobre una superficie de 44 por 5 metros. La platea fue hormigonada con 44 metros cúbicos de material y continúan las tareas de encofrado de los tabiques laterales e interiores.

Trabajos entre 47 y 150 Hectáreas

La obra ubicada sobre avenida Fray Salvador Sargenti, que conecta los sectores de 47 Hectáreas y 150 Hectáreas, registra un avance del 40%. Además de la preparación del terreno y la ejecución del hormigón de limpieza correspondiente al puente alcantarilla, se realizaron trabajos de replanteo de niveles y pendientes.

También se avanzó con la remoción del suelo para el recambio de la futura calzada. Actualmente continúan el armado de las estructuras y las tareas de encofrado, antes de comenzar con la ejecución del pavimento.

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Cuatro puentes alcantarillas en Alto Comedero

Avance en avenida Ana María Narriondo

Por último, sobre avenida Ana María Narriondo, en el sector 47 Hectáreas, la obra presenta un 35% de ejecución. En el lugar continúan los trabajos de armado de las estructuras de hierro y preparación de la calzada. Los equipos también realizan la colocación de la armadura sobre el hormigón de limpieza, instancia previa al hormigonado.

Las cuatro intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y fortalecer la conexión vial entre distintos sectores de Alto Comedero, además de brindar mejores condiciones de circulación y seguridad para los vecinos.

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