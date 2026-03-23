Cómo están las obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

En el marco del plan de mejora de siete escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy que lleva adelante la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), hay varias de ellas con avances significativos.

Capital. Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Obstrucción. Un camión no calculó la altura y quedó trabado bajo un puente en San Salvador de Jujuy

Una de ellas que ya está finalizada es la conexión entre los barrios Ciudad de Nieva y Centro , mientras que otras tres están con un significativo avance, donde se espera que en los próximos días se puedan finalizar y habilitar.

Cuáles son las escaleras urbanas en obras

Se trata de la que vincula el centro con el barrio El Chingo desde calle San Martín hasta calle 11 de Junio; la que une barrio Gorriti en la intersección de avenida El Éxodo y calle Campero, la del barrio Alto Gorriti sobre calle Santa Catalina; y la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y calle República de Siria, también en barrio Gorriti.

Los trabajos se enfocan principalmente en la ejecución de estructuras de hormigón, con el objetivo de resolver problemáticas pluviales mediante obras complementarias como cordón cuneta, aseguraron funcionarios del área.

Los trabajos incluyen la optimización de los escalones para mejorar la transitabilidad, además de la incorporación de equipamiento urbano e iluminación, para reforzar la seguridad en el uso cotidiano de estos espacios.

Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

Los avances

La escalera que conecta el centro con el barrio El Chingo se encuentra en un 55% de avance, con trabajos en cordón cuneta, reparación de carpetas y revoques en paredes, mientras realizan la preparación de soportes para instalar las barandas metálicas y proyectan caminerías y veredas.

En la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y República de Siria, las obras están al 50%, tras la demolición de la escalera que ya estaba y la ejecución de una nueva de hormigón, lo que incluirá la construcción de muros de contención. Además, está prevista la construcción de veredas y cordón cuneta en el ingreso superior y la configuración de un canal de desagüe pluvial.

Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy Obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

Mientras que en la escalera ubicada entre barrio Gorriti y Alto Gorriti, sobre calle Santa Catalina, las obras avanzaron en un 18% . Se trabaja con los equipos en la ejecución de veredas y cordón cuneta en el ingreso superior.

Las escaleras que conectan el barrio Villa San Martín con el Centro, conexión entre calle Goyechea, San Martín, y las calles Patricias Argentinas y Fascio, las obras alcanzan un 90 % de avance, mientras que las que vinculan el barrio Villa Belgrano, en calle Santa María de Oro, con calle Lavalle, en el barrio Centro, tiene un avance similar.