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20 de marzo de 2026 - 15:48
Jujuy.

Cómo funcionarán los servicios hoy en San Salvador de Jujuy

Se dieron a conocer cómo funcionarán los servicios municipales por el feriado de este 24 de marzo, en San Salvador de Jujuy.

Por  Judith Girón
Cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

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Desde la Secretaría de Servicios Públicos detallaron que el transporte urbano funcionará con unidades reducidas en ambas jornadas, mientras que los ascensores urbanos operarán de 08:00 a 20:00. En cuanto al estacionamiento tarifado, el lunes será normal y el martes no habrá servicio.

Servicios municipales para el Martes 24 de marzo, feriado nacional

  • Transporte alternativo: Tarifa 2

  • Transporte urbano: unidades reducidas

  • Ascensores urbanos: 08:00 a 20:00

  • Estacionamiento tarifado: sin servicio

  • Recolección domiciliaria (municipal): sin servicio

  • Limpieza y barrido: normal

  • Microbasurales: normal

  • Mercados municipales: 07:00 a 13:00

El turno mañana tendrá barrido normal en microcentro y terminal, recolección domiciliaria, comercial y de patógenos con normalidad, mientras que no habrá recolección de malezas y escombros. El turno noche funcionará con normalidad.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios para la disposición de residuos, con el objetivo de mantener la limpieza de la ciudad. Ante consultas, se encuentra disponible la línea 388-3131807.

Finalmente, se informó que los cementerios municipales atenderán en sus horarios habituales y que todas las actividades comerciales retomarán su funcionamiento normal el miércoles 25 de marzo.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El año 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Este esquema organiza la actividad económica y administrativa en todo el territorio nacional.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo

  • 16 y 17 de febrero: Carnaval

  • 24 de marzo: Día de la Memoria

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

  • 3 de abril: Viernes Santo

  • 1 de mayo: Día del Trabajador

  • 25 de mayo: Revolución de Mayo

  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

  • 9 de julio: Día de la Independencia

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Martín Miguel de Güemes

  • 17 de agosto: José de San Martín

  • 12 de octubre: Diversidad Cultural

  • 24 de noviembre: Soberanía Nacional

Días no laborables

  • 23 de marzo

  • 10 de julio

  • 7 de diciembre

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