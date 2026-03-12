jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 10:55
Obstrucción.

Un camión no calculó la altura y quedó trabado bajo un puente en San Salvador de Jujuy

Un camión superó el límite de altura y quedó atrapado bajo un puente entre Gorriti y Párroco Marshke. El hecho provocó demoras en una zona muy transitada

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un camión no calculó la altura y quedó trabado bajo un puente en San Salvador de Jujuy

Un camión no calculó la altura y quedó trabado bajo un puente en San Salvador de Jujuy

El vehículo intentó atravesar el paso bajo nivel, pero su altura superó el límite permitido para circular por ese lugar. La maniobra terminó con el camión detenido debajo de la estructura, lo que obligó a reducir la circulación en la zona.

La situación provocó demoras para automovilistas, motociclistas y también para las unidades del transporte público que circulan por ese sector de la ciudad.

Embed - Camión superó la altura permitida y quedó atrapado bajo un puente en la capital jujeña

Una zona con alto movimiento vehicular

El tramo de la calle Juana Manuela Gorriti donde ocurrió el hecho registra un flujo constante de tránsito durante gran parte del día. En esa zona funcionan varias paradas de colectivos y puntos de conexión del transporte urbano.

Durante la mañana, el movimiento de vehículos aumenta por la circulación de trabajadores, estudiantes y pasajeros que utilizan el transporte público. El camión atascado obligó a los conductores a reducir la velocidad y a reorganizar la circulación para evitar mayores congestionamientos.

Algunos vehículos debieron buscar vías alternativas para continuar su recorrido mientras se resolvía la situación del rodado de gran tamaño.

Un problema que ya ocurrió otras veces

Vecinos y conductores que circulan habitualmente por el sector indicaron que no se trata de un hecho aislado. En distintas ocasiones, camiones de gran porte quedan atrapados en el mismo puente por exceder el límite de altura permitido.

La estructura cuenta con señalización que advierte sobre las dimensiones máximas para atravesar el paso, aunque algunos conductores no contemplan esas medidas antes de intentar cruzar.

Este tipo de incidentes suele generar demoras momentáneas en el tránsito y obliga a realizar maniobras para retirar los vehículos que quedan detenidos debajo del puente.

Demoras y tránsito reducido en el sector

Tras el incidente, el tránsito en la intersección de Juana Manuela Gorriti y Párroco Marshke registró circulación lenta durante varios minutos. Automovilistas y motociclistas avanzaron con precaución mientras el camión permanecía detenido bajo la estructura.

La presencia del rodado de gran porte redujo el espacio disponible para circular y generó filas de vehículos en ambos sentidos de la calle.

La situación también afectó el paso de los colectivos que utilizan ese corredor urbano, ya que varias paradas se encuentran a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.

