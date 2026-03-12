Novena del Cura Brochero en Jujuy: misa, procesión y serenata

La comunidad jujeña del Cura Brochero atraviesa por estos días la novena en honor a San José Gabriel del Rosario Brochero, cuya fiesta se celebra cada 16 de marzo , fecha de su nacimiento. En Jujuy, las actividades litúrgicas comenzaron el 7 de marzo y se extenderán hasta el domingo 15 como preparación para la jornada central del lunes 16. El lema de este año es “Con Brochero, caminemos juntos” .

La novena local se realiza todos los días desde las 19:30 , para dar paso a la misa de las 20 . Este domingo, en tanto, la celebración será a las 10 de la mañana y estará presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández , según informó la comunidad. El cierre será el lunes con misa y procesión desde las 19:30.

Además del esquema diario de oración y misa, la comunidad prepara para el sábado una serenata al aire libre , con venta de comidas para reunir fondos. Desde la organización señalaron que la recaudación apunta a seguir acompañando el crecimiento de la comunidad y de la capilla.

La referente de la capilla en Jujuy recordó que el Cura Brochero es patrono de los enfermos , por lo que muchas personas se acercan a pedir por su salud o por la recuperación de familiares. También señaló que durante la pandemia su figura volvió a cobrar fuerza entre quienes se aferraron a la fe.

La devoción hacia Brochero está muy ligada a su vida pastoral. Fue un sacerdote cordobés que desarrolló su misión en las sierras, recorriendo grandes distancias a lomo de mula para llevar los sacramentos, asistir a enfermos y acompañar a los más postergados. La Iglesia lo reconoce como uno de los santos argentinos más populares por su trabajo con los pobres, los enfermos y los habitantes de zonas alejadas.

Quién fue el Cura Brochero

San José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en la provincia de Córdoba y fue ordenado sacerdote en 1866. Su figura quedó asociada al trabajo pastoral en Traslasierra, donde impulsó obras religiosas, educativas y comunitarias, además de sostener una fuerte tarea de evangelización en sectores rurales y aislados. Fue canonizado por el papa Francisco en 2016.

Su legado sigue muy presente en distintos puntos del país y especialmente en Córdoba, donde cada marzo miles de fieles participan de las fiestas patronales en Villa Cura Brochero. Este año, la celebración central en esa ciudad está prevista para el 16 de marzo a las 19, con misa y procesión.

Dónde queda la capilla del Cura Brochero en Jujuy

En Jujuy, la Capilla Santo Cura Brochero está ubicada en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, sobre Cabo Principal Leandro Cisneros (ex calle 494). La comunidad depende de la Parroquia San Francisco Solano.