Abra Pampa: "El nene está bien y en observación médica junto a su madre", dijo el fiscal

El niño que era intensamente buscado en la localidad de Abra Pampa fue encontrado durante la madrugada y actualmente se encuentra en buen estado de salud, internado en observación junto a su madre en el hospital local. Así lo confirmó el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil, quien brindó detalles sobre el operativo de búsqueda y la investigación en curso.

La desaparición fue denunciada por la madre del menor en la Seccional 16 de Abra Pampa. A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para dar con su paradero.

Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa

“El primer paso fue tomar la denuncia de la madre y de inmediato se puso en movimiento todo el recurso humano disponible para poder encontrar al niño” , explicó el fiscal Mendivil.

En el operativo participaron alrededor de 200 personas, entre efectivos policiales, personal de infantería, bomberos y vecinos de la zona , quienes colaboraron en el rastrillaje.

Fue hallado a cuatro kilómetros de su vivienda

Tras varias horas de búsqueda, el menor fue localizado cerca de las 3 de la madrugada a unos cuatro kilómetros de su casa.

El hallazgo generó alivio entre los participantes del operativo, que había movilizado a gran parte de la comunidad para intentar encontrarlo lo antes posible.

En este sentido, el Fiscal sostuvo que "los operativos de búsqueda estaban conformados entre 15 y 20 personas, encabezados por un efectivo policial. La búsqueda comenzó a la tarde noche de ayer".

Según indicó el fiscal, una vez localizado el niño fue trasladado inmediatamente a un centro de salud para realizar los controles correspondientes.

Internado en observación y en buen estado

El menor fue derivado al hospital, donde permanece en observación junto a su madre. “Por protocolo siempre se lo lleva al hospital. Actualmente está bien, estable, y permanece bajo observación médica”, señaló Mendivil.

Las autoridades sanitarias realizan controles para descartar cualquier complicación y garantizar el bienestar del niño.

Investigan cómo ocurrieron los hechos

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal avanza con una investigación para determinar cómo se produjo la desaparición y qué circunstancias rodearon el hecho.

“Ahora será fruto de la investigación establecer cómo se dieron los hechos. Se está realizando una investigación paralela para esclarecer la situación”, explicó el fiscal.

Por el momento, las autoridades continúan recabando información para reconstruir lo sucedido.