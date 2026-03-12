jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 11:06
Investigación.

Abra Pampa: "El nene está bien y en observación médica junto a su madre", dijo el fiscal

El niño de dos años fue encontrado a 4 kilómetros de su casa en Abra Pampa. Hubo 200 personas afectadas al operativo de búsqueda, incluidos los vecinos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Abra Pampa: El nene está bien y en observación médica junto a su madre, dijo el fiscal

Abra Pampa: "El nene está bien y en observación médica junto a su madre", dijo el fiscal

Lee además
Capturan en Bolivia al presunto homicida del soldado asesinado en Abra Pampa
Villazón.

Abra Pampa: para el fiscal, "todo indica" que el sospechoso cometió el crimen
Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa.
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa
Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa

Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa

Activación del protocolo de búsqueda

La desaparición fue denunciada por la madre del menor en la Seccional 16 de Abra Pampa. A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para dar con su paradero.

“El primer paso fue tomar la denuncia de la madre y de inmediato se puso en movimiento todo el recurso humano disponible para poder encontrar al niño”, explicó el fiscal Mendivil.

En el operativo participaron alrededor de 200 personas, entre efectivos policiales, personal de infantería, bomberos y vecinos de la zona, quienes colaboraron en el rastrillaje.

Fue hallado a cuatro kilómetros de su vivienda

Tras varias horas de búsqueda, el menor fue localizado cerca de las 3 de la madrugada a unos cuatro kilómetros de su casa.

El hallazgo generó alivio entre los participantes del operativo, que había movilizado a gran parte de la comunidad para intentar encontrarlo lo antes posible.

En este sentido, el Fiscal sostuvo que "los operativos de búsqueda estaban conformados entre 15 y 20 personas, encabezados por un efectivo policial. La búsqueda comenzó a la tarde noche de ayer".

Según indicó el fiscal, una vez localizado el niño fue trasladado inmediatamente a un centro de salud para realizar los controles correspondientes.

Internado en observación y en buen estado

El menor fue derivado al hospital, donde permanece en observación junto a su madre. “Por protocolo siempre se lo lleva al hospital. Actualmente está bien, estable, y permanece bajo observación médica”, señaló Mendivil.

Las autoridades sanitarias realizan controles para descartar cualquier complicación y garantizar el bienestar del niño.

Investigan cómo ocurrieron los hechos

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal avanza con una investigación para determinar cómo se produjo la desaparición y qué circunstancias rodearon el hecho.

“Ahora será fruto de la investigación establecer cómo se dieron los hechos. Se está realizando una investigación paralela para esclarecer la situación”, explicó el fiscal.

Por el momento, las autoridades continúan recabando información para reconstruir lo sucedido.

Paraje Monterrico
Lugar donde lo encontraron a Elián - Paraje Monterrico

Lugar donde lo encontraron a Elián - Paraje Monterrico

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Abra Pampa: para el fiscal, "todo indica" que el sospechoso cometió el crimen

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo que se lee ahora
Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera video
Temporal.

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero video
Policiales.

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel