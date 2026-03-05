Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Un intenso temporal con abundante caída de granizo impactó este miércoles por la tarde en distintas localidades de la Puna jujeña, siendo Abra Pampa una de las zonas más afectadas. El fenómeno provocó importantes daños materiales y dejó a varias instituciones con dificultades para funcionar con normalidad.

Como consecuencia, la Escuela Normal y Escuela de Frontera Nº 7, ambas en Nivel Primario, debieron suspender sus actividades durante la mañana del jueves.

Desde la Escuela Normal, la directora Liliana Gaspar, confirmó a TodoJujuy.com que la situación continúa siendo compleja dentro del establecimiento. Señaló que, debido a la gran cantidad de hielo acumulado y la falta de luz, evalúan extender la suspensión de clases también en el turno tarde.

Estado de la Escuela Normal de Abra Pampa tras el temporal Escuela Normal de Abra Pampa llena de hielo y sin clases Fuerte temporal en Abra Pampa: las consecuencias Tres tinglados destruídos Según informó el periodista Elbio Llampa, el temporal que azotó Abra Pampa “podría haber causado una tragedia”. Detalló que entre los daños materiales se registraron tres tinglados destruidos, con paredes inclinadas por la fuerza del viento y el granizo. En uno de esos espacios se desarrollaba el velorio del joven asesinado días atrás, Alejandro Tolaba.

Suspendieron las clases en dos escuelas primarias Por otra parte, desde la Escuela Normal confirmaron a TodoJujuy.com que, debido a la gran cantidad de hielo acumulado en techos y galerías, no se dictarán clases en el turno mañana. La directora, Liliana Gaspar, señaló además que la institución no cuenta con suministro eléctrico, motivo por el cual analizan extender la suspensión también al turno tarde. "Las imágenes son más que elocuentes, es una escuela antigua y siempre tratamos de refaccionar", expresó. Luego añadió: "Se filtró el agua en dos aulas, debimos suspender las clases. El patio está lleno de hielo, al igual que los techos. Esta situación se mantiene durante la mañana, pero se analiza aplicar la misma medida en el turno tarde". Embed - ELBIO LLAMPA - FUERTE TEMPORAL EN ABRA PAMPA: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

