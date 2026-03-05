jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 09:00
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Tras el intenso temporal con caída de granizo que se vivió en Abra Pampa, dos escuelas primarias suspendieron sus clases. Hubo grandes daños materiales pero no se lamentaron víctimas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
escuela normal abra pampa
Lee además
Familiares de los jóvenes heridos en Abra Pampa video
Violencia.

"Quiero justicia por mi hermano", dijo un familiar de la víctima de Abra Pampa
Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Como consecuencia, la Escuela Normal y Escuela de Frontera Nº 7, ambas en Nivel Primario, debieron suspender sus actividades durante la mañana del jueves.

Desde la Escuela Normal, la directora Liliana Gaspar, confirmó a TodoJujuy.com que la situación continúa siendo compleja dentro del establecimiento. Señaló que, debido a la gran cantidad de hielo acumulado y la falta de luz, evalúan extender la suspensión de clases también en el turno tarde.

Estado de la Escuela Normal de Abra Pampa tras el temporal

Escuela Normal de Abra Pampa llena de hielo y sin clases

Fuerte temporal en Abra Pampa: las consecuencias

Tres tinglados destruídos

Según informó el periodista Elbio Llampa, el temporal que azotó Abra Pampa “podría haber causado una tragedia”. Detalló que entre los daños materiales se registraron tres tinglados destruidos, con paredes inclinadas por la fuerza del viento y el granizo. En uno de esos espacios se desarrollaba el velorio del joven asesinado días atrás, Alejandro Tolaba.

Suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Por otra parte, desde la Escuela Normal confirmaron a TodoJujuy.com que, debido a la gran cantidad de hielo acumulado en techos y galerías, no se dictarán clases en el turno mañana. La directora, Liliana Gaspar, señaló además que la institución no cuenta con suministro eléctrico, motivo por el cual analizan extender la suspensión también al turno tarde.

"Las imágenes son más que elocuentes, es una escuela antigua y siempre tratamos de refaccionar", expresó. Luego añadió: "Se filtró el agua en dos aulas, debimos suspender las clases. El patio está lleno de hielo, al igual que los techos. Esta situación se mantiene durante la mañana, pero se analiza aplicar la misma medida en el turno tarde".

Embed - ELBIO LLAMPA - FUERTE TEMPORAL EN ABRA PAMPA: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Quiero justicia por mi hermano", dijo un familiar de la víctima de Abra Pampa

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Vivía de fiesta, buscó un cambio y llegó al Aconcagua: la historia de un humahuaqueño que conquistó la montaña

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel