De Alto Comedero al "partido de la resurrección": un jujeño contó cómo vivió la remontada de Argentina

Hernán contó que, incluso cuando Argentina perdía 2 a 0 cerca del final del partido, el clima en el estadio seguía siendo de aliento y esperanza. “Estábamos en el minuto 80 perdiendo 2-0, pero el estadio estaba que se caía. En ningún momento se perdió la fe” , relató en diálogo con TodoJujuy .

Según explicó, desde su lugar podía ver al equipo y también al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. “Se sabía que en algún momento caía el primer gol. Yo miraba a Scaloni y al cuerpo técnico, y todos estaban en la misma. Nunca se perdió la fe” , agregó.

El desenlace fue tan emocionante como sufrido. Entre risas, Hernán reconoció que fue un partido no apto para cardíacos: “Para alguien que sufre del corazón no se lo recomiendo”.

El tercer gol, el más gritado

El hincha jujeño también describió el particular clima que se vivió en las tribunas de Atlanta. Si bien el estadio estaba colmado de camisetas celestes y blancas, aseguró que no todos los que las llevaban eran argentinos. “Hay mucha gente de otros países que va para alentar a Messi, pero a la vez como que no quieren que gane Argentina. Ves a alguien con una camiseta argentina y te grita un gol de Egipto, y no entendés nada”, contó.

Consultado sobre cuál de los tres goles argentinos fue el más festejado, no dudó: “El tercero. Ahí la gente estaba totalmente sacada. El primero fue de bronca, el segundo se gritó bastante y el tercero fue una locura”.

La bandera de Jujuy en el Mundial

Además de acompañar a la Selección, Hernán llevó una bandera con la inscripción “Jujuy” para representar a la provincia en el estadio. Aunque tenía la intención de colgarla en un lugar visible, contó que al ingresar ya no quedaban espacios disponibles. “La hice con la intención de que se vea, pero cuando entramos al estadio ya estaban todos los espacios ocupados”, explicó.

Sobre el rendimiento del equipo, el jujeño hizo un análisis con cautela. Reconoció que Argentina no está mostrando el mismo nivel que en Qatar, aunque destacó el presente de Lionel Messi. “Messi está jugando descomunalmente, pero el resto no está al nivel del Mundial pasado. Igual, hasta donde llegue el equipo, no se le puede pedir más. Ya salimos campeones del mundo y quiero volver a ser campeón, pero si no pasa tampoco sería el fin del mundo”, expresó.

Antes de despedirse, Hernán envió un saludo a su familia, sus amigos y a los vecinos de Alto Comedero, el barrio donde creció. También destacó que, en medio del clima mundialista, ser argentino y jujeño se vive con orgullo. “En un Mundial somos todos hermanos”, resumió.