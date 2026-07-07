Lionel Messi, tras la remontada ante Egipto: "Este grupo no baja los brazos"

Lionel Messi habló después del agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y destacó el carácter del equipo para revertir un partido que perdía por dos goles. También reconoció su bronca por el penal fallado.

Deportes. Mundial 2026: Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que frenó a Messi

La Selección consiguió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de protagonizar una remontada cargada de emoción. Tras el encuentro, el capitán expresó su felicidad por la clasificación y valoró la respuesta del plantel en un momento límite.

“Felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Con el 2 a 0 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial”, afirmó.

Messi consideró que la reacción fue una nueva muestra de la fortaleza colectiva construida por el equipo.

Lionel Messi.

“No es fácil levantar un 2 a 0. Este grupo no baja los brazos nunca. Es una locura lo que hizo el grupo hoy”, señaló el rosarino, quien también celebró que los hinchas puedan continuar disfrutando de la Selección.

Argentina encontró rápidamente el descuento y logró completar la remontada dentro de los 90 minutos. Para el capitán, el triunfo significó un alivio luego de atravesar otro partido de enorme tensión.

La bronca por el penal fallado

Messi también se refirió al penal que desperdició durante el encuentro y reconoció que la jugada lo afectó.

“Me había quedado con mucha bronca por el penal, por haber errado y patearlo mal. Si yo hacía el penal, hubiera cambiado todo”, manifestó. Además, destacó que Argentina estaba generando oportunidades, aunque el arquero egipcio había respondido con intervenciones decisivas.

Una prueba de orgullo y carácter

El delantero cerró su análisis con un nuevo elogio al espíritu competitivo del plantel.

“Hoy se nos había puesto feo. Levantar un resultado así en una etapa de eliminación es una prueba de orgullo y carácter. Estoy orgulloso y feliz de lo que logró este grupo”, concluyó.