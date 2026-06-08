Persecución en Alto Comedero: el conductor está detenido y enfrenta varias causas

Persecución en Alto Comedero: El conductor, de 27 años, está detenido e imputado por contravenciones y por una causa judicial tras la lesión de un policía.

El conductor de la camioneta que protagonizó una persecución durante el fin de semana en Alto Comedero permanece detenido a disposición de la Justicia , según confirmó el jefe de Policía de Jujuy, comisario general Joaquín Carrillo. El operativo se extendió durante 8 minutos y 30 segundos y tuvo un recorrido de más de 8 kilómetros por la zona sur de San Salvador de Jujuy.

Jujuy. Caso de la mujer que murió en el Hospital de Alto Comedero: "Estamos investigando un homicidio culposo"

Jujuy. Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

El hecho generó una rápida intervención policial y terminó en el barrio 13 de Junio, donde el vehículo fue ubicado con apoyo tecnológico. Según explicó Carrillo, el seguimiento se realizó con un drone equipado con cámara nocturna, que no perdió de vista a la camioneta durante la persecución.

Embed - Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

En diálogo con TodoJujuy y Canal 4, Carrillo detalló la situación legal del conductor, un joven de 27 años. “Se encuentra imputado actualmente de haber infringido la Ley 24.449, la Ley de Tolerancia Cero, la Ley 5860 y la Ley Contravencional por conducción peligrosa”, señaló.

El jefe policial explicó que la causa avanza por dos vías. Por un lado, una causa contravencional por las infracciones cometidas durante el recorrido. Por otro, una causa judicial por la lesión sufrida por un efectivo policial durante el procedimiento.

“En la faz judicial también se encuentra imputado de un delito por haber causado la lesión de un policía en ocasión de intentar esta maniobra totalmente peligrosa”, indicó Carrillo. “En la faz judicial también se encuentra imputado de un delito por haber causado la lesión de un policía en ocasión de intentar esta maniobra totalmente peligrosa”, indicó Carrillo.

La Policía será querellante

Carrillo confirmó que la institución policial se constituirá como querellante en la causa vinculada a la lesión del efectivo.

“El imputado está enfrentando una causa contravencional, por un lado, y una causa judicial, de la cual nuestra institución policial se constituye como querellante”, sostuvo. “El imputado está enfrentando una causa contravencional, por un lado, y una causa judicial, de la cual nuestra institución policial se constituye como querellante”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que buscarán resguardar los derechos del personal policial afectado durante el operativo. “Nuestros policías, al resultar lesionados en este tipo de situaciones, vamos a velar por los derechos de los mismos”, expresó.

image Persecución desde Alto Comedero - Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido - Imágenes del drone del operativo

"Buscó un lugar de resguardo"

La persecución terminó en el barrio 13 de Junio, donde la camioneta fue localizada gracias a la geolocalización enviada por el drone policial. Según Carrillo, el conductor no habría elegido ese lugar al azar.

“Creemos que no fue aleatorio, ya que buscó un lugar de resguardo”, explicó. Además, señaló que en la zona habría personas vinculadas al conductor que salieron en su apoyo.

“Creemos que no fue aleatorio, ya que buscó un lugar de resguardo” “Creemos que no fue aleatorio, ya que buscó un lugar de resguardo”

“Hay gente que reside en la zona, posiblemente son familiares, que salieron en apoyo de esta persona. No creo que haya sido aleatorio, sino que buscó un lugar de resguardo o refugio donde pueda contar con apoyo”, afirmó.

El jefe de Policía también indicó que, al momento de la aprehensión, algunas personas se resistieron al procedimiento y agredieron al personal interviniente. Por esa situación también se abrió una causa judicial.

Ocho minutos y más de 8 kilómetros

Carrillo precisó que el operativo fue breve pero intenso.

“Desde que se inició el procedimiento hasta que se logró la aprehensión tenemos registrado 8 minutos 30 segundos”, dijo. “Desde que se inició el procedimiento hasta que se logró la aprehensión tenemos registrado 8 minutos 30 segundos”, dijo.

El recorrido fue de 8.100 metros, una información que quedó registrada por el soporte tecnológico utilizado durante el seguimiento. “Todo eso está en forma precisa, determinada, ya que contamos con el soporte tecnológico que nos brinda ese tipo de información”, explicó.

El estado del policía lesionado

Durante la persecución, un policía resultó lesionado cuando el conductor realizó una maniobra peligrosa. Carrillo señaló que el efectivo logró evitar ser embestido.

“Él logró esquivar ser embestido por el vehículo a través de una maniobra física. Si el policía no actuaba de esa manera, quizás estaríamos hablando de una situación grave”, afirmó.

El jefe policial llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “El policía se encuentra bien, fue lesionado levemente. Podemos decir que nuestro camarada está en buen estado”, sostuvo.

“El policía se encuentra bien, fue lesionado levemente" “El policía se encuentra bien, fue lesionado levemente"

Había cuatro acompañantes

Además del conductor, en la camioneta iban otras cuatro personas como acompañantes. Según explicó Carrillo, esas personas afrontan otra situación procesal, distinta a la del conductor.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno, tanto durante la persecución como en el momento de la aprehensión en el barrio 13 de Junio.

Lo que tenés que saber sobre la persecución en Alto Comedero