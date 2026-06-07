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7 de junio de 2026 - 16:56
Jujuy.

Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

El conductor escapó tras una maniobra que puso en riesgo a un efectivo en Alto Comedero. Fue localizado mediante un seguimiento aéreo y arrestado en el barrio Malvinas.

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Por  Agustín Weibel
Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo

Un hombre fue detenido durante la madrugada luego de protagonizar una peligrosa fuga que se inició cuando casi embiste a un policía que participaba de un operativo de control en Alto Comedero.

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Embed - Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas

El episodio ocurrió en inmediaciones de la zona de locales nocturnos, donde el conductor de una camioneta realizó una maniobra repentina y avanzó en dirección al personal policial. La situación obligó a uno de los efectivos a reaccionar rápidamente para evitar ser alcanzado por el vehículo.

Tras el hecho, el automovilista abandonó el lugar a gran velocidad, dando inicio a una persecución. A pesar de los intentos por detenerlo, continuó su marcha y logró alejarse de los móviles policiales.

Sin embargo, el seguimiento aéreo realizado con drones permitió rastrear el recorrido de la camioneta hasta un sector del asentamiento 13 de Julio, en el barrio Malvinas. Con esa información, las unidades desplegadas en el operativo lograron ubicar el vehículo y concretar la detención de su conductor.

La camioneta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho.

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