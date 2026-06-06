Manejaba en contramano por la Ruta 9 y otros conductores lo frenaron para evitar un choque fatal

Ruta 9 - Imagen recreada con IA

Un automóvil que circulaba en contramano por la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Sargento Cabral, fue interceptado por otro vehículo y el conductor de una motocicleta durante la noche de este viernes, evitando una situación de extrema peligrosidad en una de las zonas con mayor circulación de tránsito de San Salvador de Jujuy.

Ocurrió en la zona de los boliches El hecho se registró alrededor de las 23:25, sobre Ruta 9, en el sector conocido por la concentración de locales bailables y el intenso movimiento vehicular que suele registrarse durante los fines de semana.

Según se pudo conocer, un automóvil avanzaba en sentido contrario de sur a norte, cuando fue advertido por otros conductores que transitaban por el lugar.

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Lo detuvieron para evitar un posible siniestro Ante la peligrosa maniobra, un vehículo y un motociclista lograron detener la marcha del automóvil, evitando que continuara circulando en contramano por la ruta. Por el momento, se investigan las causas por las cuales el conductor transitaba en sentido contrario en una zona que cuenta con una importante circulación de vehículos, especialmente durante las noches de viernes y fines de semana.

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