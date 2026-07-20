Celebrarán el aniversario de la Virgen de Punta Corral: cronograma de actividades

Virgen de Punta Corral.

Este 22 de julio, el Santuario de Punta Corral celebrará el 191° aniversario de la aparición de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, una de las advocaciones marianas más representativas de Jujuy.

Para la ocasión se organizó un programa de actividades religiosas y comunitarias que comenzará durante la noche del 21 de julio y se extenderá a lo largo de toda la jornada del martes.

Cronograma de actividades Las celebraciones comenzarán el lunes 21 de julio con una misa prevista para las 23.

A la medianoche del 22 de julio, los fieles compartirán el tradicional canto del "Feliz Cumpleaños" en homenaje a la Virgen.

Luego, las actividades continuarán con el siguiente cronograma: 8:30: chocolate para los peregrinos y presentes.

chocolate para los peregrinos y presentes. 9:30: confesiones.

confesiones. 10:30: santa misa.

santa misa. Finalizada la celebración religiosa, se realizará la procesión , acompañada por bandas de sikuris.

, acompañada por bandas de sikuris. La jornada concluirá con un almuerzo comunitario. Recomendaciones para los peregrinos Desde la organización recomendaron a quienes participen de la celebración asistir preparados para las bajas temperaturas que se registran en la zona. Entre las principales sugerencias figuran: Llevar ropa de abrigo, ya que se esperan temperaturas muy bajas.

Contar con bolsa de dormir para quienes permanezcan durante la noche.

Llevar platos y tazas para compartir el chocolate y el almuerzo comunitario. Cada 22 de julio, el santuario de Punta Corral recibe a numerosos fieles que participan de esta celebración para recordar la aparición de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.

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