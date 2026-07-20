lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 11:57
Jujuy.

Celebrarán el aniversario de la Virgen de Punta Corral: cronograma de actividades

El santuario conmemorará un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen de Punta Corral con misas, una procesión, bandas de sikuris y un almuerzo.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Virgen de Punta Corral.

Virgen de Punta Corral.

Lee además
Reclamos en la SUSEPU
Jujuy.

Javier Gronda desde la SUSEPU: "Hemos recibido cerca de 400 reclamos"
desaparecio una adolescente jujena y la buscan intensamente
Jujuy.

Desapareció una adolescente jujeña y la buscan intensamente

Para la ocasión se organizó un programa de actividades religiosas y comunitarias que comenzará durante la noche del 21 de julio y se extenderá a lo largo de toda la jornada del martes.

Cronograma de actividades

Las celebraciones comenzarán el lunes 21 de julio con una misa prevista para las 23.

A la medianoche del 22 de julio, los fieles compartirán el tradicional canto del "Feliz Cumpleaños" en homenaje a la Virgen.

Luego, las actividades continuarán con el siguiente cronograma:

  • 8:30: chocolate para los peregrinos y presentes.
  • 9:30: confesiones.
  • 10:30: santa misa.
  • Finalizada la celebración religiosa, se realizará la procesión, acompañada por bandas de sikuris.
  • La jornada concluirá con un almuerzo comunitario.

Recomendaciones para los peregrinos

Desde la organización recomendaron a quienes participen de la celebración asistir preparados para las bajas temperaturas que se registran en la zona.

Entre las principales sugerencias figuran:

  • Llevar ropa de abrigo, ya que se esperan temperaturas muy bajas.
  • Contar con bolsa de dormir para quienes permanezcan durante la noche.
  • Llevar platos y tazas para compartir el chocolate y el almuerzo comunitario.

Cada 22 de julio, el santuario de Punta Corral recibe a numerosos fieles que participan de esta celebración para recordar la aparición de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Gronda desde la SUSEPU: "Hemos recibido cerca de 400 reclamos"

Desapareció una adolescente jujeña y la buscan intensamente

Cortes de luz: cómo reclamar por artefactos dañados por el viento norte

¿Volverá el viento zonda a Jujuy? Qué dice el pronóstico del tiempo

Es doctor en arqueología y creó un proyecto para cuidar el patrimonio de Jujuy con un mapa digital

Lo que se lee ahora
iba en contramano por calle alvear, choco a dos autos e intento escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Selección Argentina (Foto Conmebol).
Deportes.

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel