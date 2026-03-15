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15 de marzo de 2026 - 09:03
Jujuy.

Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

Cada año, una multitud de fieles peregrina para honrar a la "Mamita del Cerro" rumbo a Punta Corral. Es una de las celebraciones religiosas más impactantes.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

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Con la llegada de miles de fieles a la tradicional peregrinación hacia Punta Corral, Jujuy, es importante repasar una serie de recomendaciones para quienes realizan el ascenso hacia el santuario ubicado en la Quebrada.

Las indicaciones fueron elaboradas por organismos especializados, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una peregrinación segura para los caminantes que llegan cada año a venerar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral.

Preparación antes de iniciar la caminata

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T170804.363
Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

Desde las autoridades se recomienda prepararse físicamente antes de emprender el recorrido, ya que la caminata es exigente debido a la distancia y la altura. Por ello, aconsejan realizar caminatas previas de entrenamiento y estirar antes de iniciar el ascenso.

También es fundamental llevar suficiente agua y alimentos energéticos para evitar la deshidratación durante el trayecto.

Ropa y elementos indispensables

Los peregrinos deben utilizar ropa cómoda y abrigada, además de calzado de trekking con buen agarre para transitar por los senderos de montaña.

  • Entre los elementos recomendados se destacan:
  • Linterna y baterías extra, especialmente para quienes caminan de noche.
  • Mochila con agua y alimentos.
  • Ropa adecuada para cambios de temperatura.

Distancias de los principales caminos

Existen varios senderos tradicionales para llegar al santuario de Punta Corral, Jujuy. Las distancias y tiempos estimados son:

  • Desde Tumbaya, Jujuy: 22 kilómetros, aproximadamente 12 horas de caminata.
  • Desde Tunalito, Jujuy: 15 kilómetros, entre 5 y 8 horas.
  • Desde Maimará, Jujuy: 17 kilómetros, cerca de 10 horas.
  • Desde Tilcara, Jujuy: 25 kilómetros, entre 10 y 12 horas.

Cuidado del ambiente y seguridad

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T170729.624
Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

Punta Corral 2026: distancias, recomendaciones y calendario.

Las autoridades también pidieron colaborar con el cuidado del entorno natural. En ese sentido, se solicita depositar los residuos únicamente en los lugares habilitados y evitar dejar basura en los senderos para proteger la flora y fauna del lugar.

Además, recomiendan no realizar el recorrido en soledad y caminar siempre en grupo. En caso de sentirse mal durante el trayecto, se debe informar de inmediato a los acompañantes o a los equipos de rescate. Otro punto importante es prestar atención a la altura. Si una persona presenta mareos o falta de aire, se aconseja detener la marcha, descansar y consultar con los rescatistas que se encuentran en distintos puestos del recorrido.

También se sugiere consultar previamente el pronóstico del tiempo y respetar las indicaciones de las autoridades ante posibles cambios climáticos.

Cada año, miles de peregrinos de toda la provincia y del país participan de esta manifestación de fe en la Quebrada de Humahuaca, por lo que las autoridades insisten en realizar el recorrido con responsabilidad y tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

Calendario

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Cada año, una multitud de fieles visita la localidad de Tumbaya para honrar a la "Mamita del Cerro". Esta es una de las más importantes celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy y del noroeste argentino que reune a cientos de miles de personas que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país. En UnjuDiario te dejamos el programa de actividades de Punta Corral 2026.

Santuario Virgen de Punta Corral
El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

Del 20 de marzo al 28 de marzo se realizará la Novena en honor a la Virgen de Punta Corral.

El miércoles 25 de marzo será el ascenso de Servidores desde la Iglesia de Tumbaya hacia Punta Corral. Ese mismo día, se realizará la Bendición al Personal encargado del Operativo Punta Corral.

Mientras que el 29 de marzo, Domingo de Ramos, la imagen de la Virgen llegará al pueblo de Tumbaya donde el obispo Daniel Fernández presidirá la Misa de Ramos.

Finalmente, el sábado 2 de mayo, la imagen de la Virgen de Punta Corral volverá al Santuario.

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