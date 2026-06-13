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13 de junio de 2026 - 12:50
Sociedad.

Guardería y refugio: una ayuda clave para madres, niños y familias en Jujuy

La propuesta en Jujuy busca acompañar a madres, padres, niños y mujeres que necesitan un refugio y contención en momentos difíciles.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy - La propuesta busca acompañar a madres, padres, niños y mujeres que necesitan contención en momentos difíciles.

Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy - La propuesta busca acompañar a madres, padres, niños y mujeres que necesitan contención en momentos difíciles.

Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy

Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy

Patricias Argentinas 193, predio del Buen Pastor

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Hay días en los que casi todo se detiene, pero no la vida de muchas familias. Los sábados, los feriados o incluso las jornadas sin clases pueden ser un verdadero problema para madres, padres o estudiantes que tienen obligaciones y no cuentan con alguien que cuide a sus hijos.

"Un Hogar" - cuidado de niños y niñas

En ese contexto, la Asociación Civil Cuidando Infancias ofrece el espacio de cuidado “Un Hogar”, destinado a niños de 2 a 8 años. La propuesta busca dar una respuesta concreta a una necesidad cotidiana: poder dejar a los chicos en un lugar seguro, acompañado por personas capacitadas, mientras los adultos trabajan, estudian o resuelven responsabilidades.

Embed - UNA AYUDA CLAVE PARA MADRES, NIÑOS Y FAMILIAS

Cuidar cuando otros espacios están cerrados

Luciana Sadir, referente de la asociación, explicó que el objetivo principal es estar al servicio de la comunidad, con una mirada puesta especialmente en los niños. “Buscamos siempre estar al servicio de la comunidad y de la sociedad, buscando el beneficio para los niños”, señaló.

La iniciativa nació al detectar que muchas mamás y papás deben cumplir horarios laborales en días donde las guarderías no funcionan. También alcanza a quienes están estudiando y necesitan algunas horas para preparar un examen o avanzar con sus actividades, sin dejar de garantizar el cuidado de sus hijos.

“Hay muchas mamás, y también papás, que tienen que trabajar un día feriado, un sábado o incluso un feriado escolar. Esos días no tienen con quién dejar a sus niños porque las guarderías no están funcionando” “Hay muchas mamás, y también papás, que tienen que trabajar un día feriado, un sábado o incluso un feriado escolar. Esos días no tienen con quién dejar a sus niños porque las guarderías no están funcionando”

Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy
Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy

Guardería y refugio: una ayuda clave en Jujuy

Un lugar seguro para niños de 2 a 8 años

El espacio funciona como una alternativa de contención para los más chicos. Allí pueden pasar algunas horas entretenidos, cuidados y acompañados por personas preparadas para la tarea, en un entorno pensado para que las familias puedan organizarse con mayor tranquilidad.

Para solicitar el servicio de cuidado infantil, las personas interesadas deben comunicarse por WhatsApp al 388 477 3592. Desde la asociación aclararon que el pedido debe realizarse con al menos 48 horas de anticipación, ya que necesitan organizar los insumos y el equipo que estará a cargo de la atención.

Buen pastor
Patricias Argentinas 193, predio del Buen Pastor

Patricias Argentinas 193, predio del Buen Pastor

"Un lugar de Esperanza" - para mujeres y familias victimas de violencia de género

Refugio para mujeres y sus hijos

Además del espacio de cuidado, la asociación sostiene el refugio “Un lugar de Esperanza”, destinado a mujeres y sus familias que atraviesan situaciones de violencia de género. Se trata de un servicio de contención para casos delicados, donde pueden ser recibidas mujeres junto a sus hijos mientras se resuelve su situación.

Sadir remarcó que el teléfono del refugio está habilitado las 24 horas, porque una situación de violencia puede presentarse en cualquier momento y requiere una respuesta inmediata. Para acceder a este servicio, la vía de contacto es únicamente por llamada al 388 596 4444.

“No hay un cupo. En cuanto llaman, se debe dar el servicio”, indicó la referente, al explicar que el refugio busca responder ante situaciones urgentes y brindar un espacio de resguardo para quienes lo necesiten.

En tiempos donde muchas familias crían, trabajan, estudian y atraviesan dificultades casi en soledad, estos espacios comunitarios se vuelven una red concreta. No resuelven todos los problemas, pero pueden marcar una diferencia enorme en el día exacto en que alguien necesita ayuda.

“No hay un cupo. En cuanto llaman, se debe dar el servicio” “No hay un cupo. En cuanto llaman, se debe dar el servicio”

Lo más importante

  • El espacio “Un Hogar” cuida a niños de 2 a 8 años los sábados y feriados.
  • Está pensado para madres, padres y estudiantes que no tienen con quién dejar a sus hijos.
  • Para pedir el servicio de cuidado infantil hay que escribir al 388 477 3592 con 48 horas de anticipación.
  • También funciona el refugio “Un lugar de Esperanza” para mujeres y sus hijos en situación de violencia de género.
  • El refugio recibe llamados las 24 horas al 388 596 4444.

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