Ni una menos en Jujuy: "La violencia contra las mujeres sigue siendo brutal"

Organizaciones de mujeres y disidencias convocan a una nueva marcha este miércoles 3 de junio, desde las 17, en Plaza Belgrano , en el marco de una jornada nacional contra la violencia de género y los femicidios. En Jujuy, la convocatoria es impulsada por la Multisectorial de Mujeres y contará con la participación de distintas organizaciones sociales, feministas y comunitarias.

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La movilización se realizará en un contexto atravesado por la conmoción de los últimos casos de violencia extrema contra mujeres y niñas en el país. Referentes de la convocatoria remarcaron la necesidad de salir nuevamente a las calles para exigir justicia, prevención, perspectiva de género y políticas públicas de protección.

Desde la Multisectorial de Mujeres, Mariana Jalek explicó que este nuevo 3J llega en un escenario de fuerte preocupación social por los femicidios recientes y por el avance de discursos que, según planteó, buscan relativizar la violencia de género.

“Se viene nuevamente un 3J. La verdad que tenemos que salir con mucha fuerza a las calles, sobre todo por las situaciones recientes del fin de semana, los dos femicidios de dos niñas menores de edad y también por todo lo que viene pasando”, expresó.

Jalek también cuestionó el contexto nacional y sostuvo: “Tenemos un gobierno nacional que habla de que el femicidio no existe, que se reducen los números, pero sin embargo cada día matan a una mujer, sigue acrecentándose la violencia de género”.

En esa línea, convocó a toda la comunidad jujeña a participar de la marcha. “Todos tenemos una prima, una tía, una sobrina, una hija que está vulnerable solamente por una cuestión de género. Creemos que tenemos que salir con mucha fuerza a gritar más que nunca este miércoles, 5 de la tarde, en Plaza Belgrano”, señaló.

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Organizaciones y comunidad convocadas

La Dra. Mariana Vargas, también integrante de la Multisectorial de Mujeres, remarcó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad y que participarán las organizaciones que forman parte de la multisectorial.

“Participamos todas las organizaciones que integramos la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, y desde ya que invitamos a toda la comunidad”, indicó.

Vargas advirtió además sobre un contexto en el que, según sostuvo, se intenta desalentar las denuncias por violencia de género. “Tenemos un contexto donde quieren silenciarnos. Están planteando con un proyecto para agravar las penas de falsas denuncias que dejemos de denunciar, eso es lo que pretenden”, afirmó.

La referente también pidió reforzar el sistema de protección y la perspectiva de género en el abordaje institucional. “La violencia sigue siendo brutal, como lo demostró el caso de Agostina”, expresó, y agregó que es necesario “que haya más denuncias, más perspectiva de género y un Estado que siga resguardándonos”.

“La violencia sigue siendo brutal" “La violencia sigue siendo brutal"

Mumalá alertó por los femicidios

Susana Rengifo, integrante de Mumalá, también confirmó la participación de la organización en la marcha del 3 de junio y describió la situación como “alarmante”.

“Pertenecemos a Mumalá, somos parte de la Multisectorial. Nosotros contemplamos que la situación es bastante alarmante”, expresó.

En relación con los registros que maneja la organización, Rengifo señaló: “A nivel nacional tenemos 105 femicidios y en estos 11 años de Ni Una Menos estamos contando 65 femicidios en la provincia”.

Sobre lo que va de 2026, indicó que desde el registro de Mumalá contabilizan un femicidio en Jujuy, aunque advirtió que también hubo otros hechos graves. “Nosotras desde el registro solamente contamos uno, pero hay más intentos de femicidio”, sostuvo.

“A nivel nacional tenemos 105 femicidios y en estos 11 años de Ni Una Menos estamos contando 65 femicidios en la provincia”. “A nivel nacional tenemos 105 femicidios y en estos 11 años de Ni Una Menos estamos contando 65 femicidios en la provincia”.

La convocatoria para este miércoles

La marcha se realizará este miércoles 3 de junio, desde las 17 horas, en Plaza Belgrano. La convocatoria está dirigida a organizaciones, familias, estudiantes, trabajadores y a toda la comunidad jujeña.

Desde las organizaciones remarcaron que el objetivo es volver a visibilizar la violencia de género, reclamar justicia por las víctimas y exigir políticas públicas que garanticen protección, acompañamiento y prevención.

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