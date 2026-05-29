Plazos fijos: cuánto capital se necesita para obtener $200.000 mensuales tras la baja de tasas

Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual.

Las tasas de interés que los bancos reportaron al Banco Central de la República Argentina durante la jornada de ayer evidencian la baja en la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales en pesos que se viene dando en las últimas semanas. El ajuste no se dio de manera homogénea.

Algunas entidades redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) más que otras, lo que generó una mayor dispersión dentro del sistema financiero y vuelve más importante comparar opciones antes de invertir el dinero .

Para quienes buscan conseguir una renta mensual de $200.000 mediante un plazo fijo a 30 días , el monto de capital necesario cambia considerablemente dependiendo del banco elegido. En el escenario más favorable del mercado, la suma a invertir se ubica por debajo de los $10,2 millones .

En el extremo opuesto, la inversión requerida supera los $16,2 millones . La diferencia entre ambos casos alcanza los 9 puntos porcentuales en la tasa y más de $6 millones en el capital que debe permanecer inmovilizado para obtener el mismo rendimiento .

Qué pagan los principales bancos

Dentro de las entidades con mayor volumen de depósitos y alcance a nivel país, las tasas presentan diferencias que impactan de forma directa en el nivel de ahorro necesario para alcanzar el objetivo.

Plazos fijos.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que ofrece el rendimiento más alto dentro de este segmento, con una TNA del 19,50% anual. Para lograr $200.000 de intereses en un plazo de 30 días en esa entidad, se necesita depositar aproximadamente $12.478.631. Muy cerca se ubica BBVA Argentina, con una TNA del 18,75% anual, donde el capital requerido asciende a $12.977.776.

El Banco Nación, considerado la mayor entidad estatal del país, ofrece una tasa del 19,00% anual. Para obtener una ganancia de $200.000 por mes en ese banco, es necesario invertir alrededor de $12.807.016. En el caso de Banco Macro, que trabaja con una TNA del 18,00%, el capital requerido asciende a $13.518.517. Un monto muy similar exige el Banco Credicoop, cuya tasa anual es del 17,50%.

Por su parte, Banco Galicia, con una TNA del 18,25%, demanda una inversión de aproximadamente $13.333.332 para alcanzar el mismo nivel de rendimiento mensual. El Banco Ciudad se posiciona con una TNA del 17,00% anual, lo que implica que para alcanzar una renta mensual de $200.000 se requiere un capital cercano a $14.313.724.

Existe una diferencia de hasta 9 puntos porcentuales entre las tasas que ofrece cada entidad financiera.

En el extremo más bajo dentro del grupo de bancos principales aparece Santander Argentina, con una tasa nominal anual del 15,00%. Bajo esa condición, la inversión necesaria para generar $200.000 en intereses mensuales asciende a $16.222.220, el monto más alto dentro de este segmento y el segundo mayor del relevamiento general.

Las entidades con mayor rendimiento

El grupo de “otras entidades financieras” exhibe rendimientos notablemente superiores, lo que facilita llegar a una ganancia mensual de $200.000 con una inversión sensiblemente más baja. En los primeros puestos del informe aparecen Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, todas con una TNA del 24,00% anual.

Quienes elijan cualquiera de estas entidades necesitan un capital aproximado de $10.138.888, el valor más reducido de toda la comparación realizada.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual.

Un poco por encima se encuentra Banco Meridian, que con una TNA del 23,50% anual exige una inversión de $10.354.609. Más abajo en el ranking aparece CMF con una tasa del 23,25% anual, seguida por Banco Bica, que opera con una TNA del 23,00% anual.

Banco del Sol y Reba, ambos con una TNA del 22,00% anual, establecen el capital requerido en $11.060.605. Por su parte, Banco Mariva junto con Banco Provincia de Tierra del Fuego, que operan con una tasa del 21,00% anual, exigen una inversión de $11.587.300.

En un nivel ligeramente inferior se ubica Banco de Córdoba (Bancor), que registra una TNA del 20,75% anual y requiere un capital estimado de $11.726.906.

El efecto concreto de la dispersión

La dispersión de tasas se traduce en un impacto directo y tangible para quienes ahorran: según el banco seleccionado, el capital necesario puede oscilar entre $10,1 millones y $16,2 millones para obtener idéntico rendimiento mensual.

Las tasas de interés que los bancos informaron al Banco Central (BCRA) durante la jornada de ayer reflejan la reducción en el rendimiento del plazo fijo tradicional en pesos.

Esa diferencia, que supera los $6 millones, no está vinculada ni al dinero invertido en sí ni al plazo de colocación —que en todos los casos se mantiene en 30 días—, sino que responde únicamente a la tasa que cada entidad declara ante el Banco Central de la República Argentina.

En el conjunto analizado, la brecha entre la entidad con mayor rendimiento y la que ofrece la tasa más baja alcanza los 9 puntos porcentuales, al pasar de un 24,00% anual a un 15,00% anual.

Algunas entidades ajustaron sus tasas nominales anuales (TNA) en mayor medida que otras.

Como resultado, para lograr un mismo nivel de ingresos, el monto que debe mantenerse inmovilizado puede llegar a ser hasta un 60% superior en el banco menos competitivo en comparación con el que ofrece mejores condiciones.

Para quien ya tiene una meta concreta de rentabilidad mensual, la comparación de tasas deja de ser un dato secundario: es el factor que define cuánta liquidez queda bloqueada durante un período de 30 días.