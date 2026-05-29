viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 12:00
Sociedad.

Plazos fijos: cuánto capital se necesita para obtener $200.000 mensuales tras la baja de tasas

La diferencia de tasas entre bancos llega a 9 puntos porcentuales y puede implicar más de $6 millones extra de inversión para lograr la misma ganancia mensual.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual.&nbsp;

Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual. 

Las tasas de interés que los bancos reportaron al Banco Central de la República Argentina durante la jornada de ayer evidencian la baja en la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales en pesos que se viene dando en las últimas semanas. El ajuste no se dio de manera homogénea.

Lee además
como operar con banco macro durante el fin de semana largo
País.

Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo
Bancos digitales y regionales ofrecen plazos fijos más altos del mercado, superando a las entidades tradicionales.
Sociedad.

Plazos fijos en baja: cuánto ofrece cada banco por invertir $1 millón

Algunas entidades redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) más que otras, lo que generó una mayor dispersión dentro del sistema financiero y vuelve más importante comparar opciones antes de invertir el dinero.

Cuánto hay que invertir para ganar $200.000 tras la baja de tasas.

Para quienes buscan conseguir una renta mensual de $200.000 mediante un plazo fijo a 30 días, el monto de capital necesario cambia considerablemente dependiendo del banco elegido. En el escenario más favorable del mercado, la suma a invertir se ubica por debajo de los $10,2 millones.

En el extremo opuesto, la inversión requerida supera los $16,2 millones. La diferencia entre ambos casos alcanza los 9 puntos porcentuales en la tasa y más de $6 millones en el capital que debe permanecer inmovilizado para obtener el mismo rendimiento.

Qué pagan los principales bancos

Dentro de las entidades con mayor volumen de depósitos y alcance a nivel país, las tasas presentan diferencias que impactan de forma directa en el nivel de ahorro necesario para alcanzar el objetivo.

Plazos fijos.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que ofrece el rendimiento más alto dentro de este segmento, con una TNA del 19,50% anual. Para lograr $200.000 de intereses en un plazo de 30 días en esa entidad, se necesita depositar aproximadamente $12.478.631. Muy cerca se ubica BBVA Argentina, con una TNA del 18,75% anual, donde el capital requerido asciende a $12.977.776.

El Banco Nación, considerado la mayor entidad estatal del país, ofrece una tasa del 19,00% anual. Para obtener una ganancia de $200.000 por mes en ese banco, es necesario invertir alrededor de $12.807.016. En el caso de Banco Macro, que trabaja con una TNA del 18,00%, el capital requerido asciende a $13.518.517. Un monto muy similar exige el Banco Credicoop, cuya tasa anual es del 17,50%.

Por su parte, Banco Galicia, con una TNA del 18,25%, demanda una inversión de aproximadamente $13.333.332 para alcanzar el mismo nivel de rendimiento mensual. El Banco Ciudad se posiciona con una TNA del 17,00% anual, lo que implica que para alcanzar una renta mensual de $200.000 se requiere un capital cercano a $14.313.724.

Existe una diferencia de hasta 9 puntos porcentuales entre las tasas que ofrece cada entidad financiera.

En el extremo más bajo dentro del grupo de bancos principales aparece Santander Argentina, con una tasa nominal anual del 15,00%. Bajo esa condición, la inversión necesaria para generar $200.000 en intereses mensuales asciende a $16.222.220, el monto más alto dentro de este segmento y el segundo mayor del relevamiento general.

Las entidades con mayor rendimiento

El grupo de “otras entidades financieras” exhibe rendimientos notablemente superiores, lo que facilita llegar a una ganancia mensual de $200.000 con una inversión sensiblemente más baja. En los primeros puestos del informe aparecen Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, todas con una TNA del 24,00% anual.

Quienes elijan cualquiera de estas entidades necesitan un capital aproximado de $10.138.888, el valor más reducido de toda la comparación realizada.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual.

Un poco por encima se encuentra Banco Meridian, que con una TNA del 23,50% anual exige una inversión de $10.354.609. Más abajo en el ranking aparece CMF con una tasa del 23,25% anual, seguida por Banco Bica, que opera con una TNA del 23,00% anual.

Banco del Sol y Reba, ambos con una TNA del 22,00% anual, establecen el capital requerido en $11.060.605. Por su parte, Banco Mariva junto con Banco Provincia de Tierra del Fuego, que operan con una tasa del 21,00% anual, exigen una inversión de $11.587.300.

En un nivel ligeramente inferior se ubica Banco de Córdoba (Bancor), que registra una TNA del 20,75% anual y requiere un capital estimado de $11.726.906.

El efecto concreto de la dispersión

La dispersión de tasas se traduce en un impacto directo y tangible para quienes ahorran: según el banco seleccionado, el capital necesario puede oscilar entre $10,1 millones y $16,2 millones para obtener idéntico rendimiento mensual.

Las tasas de interés que los bancos informaron al Banco Central (BCRA) durante la jornada de ayer reflejan la reducción en el rendimiento del plazo fijo tradicional en pesos.

Esa diferencia, que supera los $6 millones, no está vinculada ni al dinero invertido en sí ni al plazo de colocación —que en todos los casos se mantiene en 30 días—, sino que responde únicamente a la tasa que cada entidad declara ante el Banco Central de la República Argentina.

En el conjunto analizado, la brecha entre la entidad con mayor rendimiento y la que ofrece la tasa más baja alcanza los 9 puntos porcentuales, al pasar de un 24,00% anual a un 15,00% anual.

Algunas entidades ajustaron sus tasas nominales anuales (TNA) en mayor medida que otras.

Como resultado, para lograr un mismo nivel de ingresos, el monto que debe mantenerse inmovilizado puede llegar a ser hasta un 60% superior en el banco menos competitivo en comparación con el que ofrece mejores condiciones.

Para quien ya tiene una meta concreta de rentabilidad mensual, la comparación de tasas deja de ser un dato secundario: es el factor que define cuánta liquidez queda bloqueada durante un período de 30 días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

Plazos fijos en baja: cuánto ofrece cada banco por invertir $1 millón

Banco Nación activa un plan para reordenar deudas en medio del alza de la morosidad familiar

Crisis en el transporte de Salta: empresas advierten recortes desde junio

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuándo se paga y cómo sacar el cálculo en junio de 2026

Lo que se lee ahora
Un bautismo viral: la insólita charla entre un cura y un nene que hizo reír en redes.
Sociedad.

Un bautismo viral: la insólita charla entre un cura y un nene que hizo reír en redes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Imagen creada con IA.
Atención.

Jujuy: el finde habrá cambios en el tránsito por la circulación de un camión de gran porte

cortes en Jujuy 
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

Foto archivo.
Deportes.

Copa Argentina: se postergó el partido entre Racing y Defensa y Justicia en Jujuy

Lionel Scaloni dio la lista de los26 futbolista para el Mundial 2026 video
Deportes.

Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel