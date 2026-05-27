Banco Nación activa un plan para reordenar deudas en medio del alza de la morosidad familiar

Banco Nación lanzó medidas orientadas a asistir a sus clientes en la reorganización de deudas , en medio de un escenario marcado por el crecimiento de la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito . Se apunta a dar opciones que permitan reestructurar pagos , aliviar el impacto de las cuotas mensuales y ampliar los plazos de cancelación.

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Todo será mediante planes ajustados a la situación particular de cada cliente. La medida fue anunciada en un contexto complejo para los hogares argentinos . De acuerdo con cifras recientes del Banco Central de la República Argentina , la mora en préstamos personales superó el 14% durante marzo, mientras que en las tarjetas de crédito llegó al 11,7% .

Además, entre los menores de 25 años que accedieron a financiamiento , cuatro de cada diez registran dificultades para afrontar el pago de sus deudas .

La propuesta del Banco Nación está dirigida a clientes que cobran sus ingresos mediante la entidad y ofrece la posibilidad de concentrar deudas y compromisos financieros tanto del propio banco como de otras instituciones .

La iniciativa apunta a ordenar los pagos mensuales y brindar una herramienta que ayude a reorganizar la economía personal de cada usuario.

La entidad pública busca ayudar a sus clientes a reorganizar compromisos financieros, extender plazos y reducir el peso de las cuotas mensuales.

La línea contempla:

Tasa fija

Plazos de hasta 72 meses

TNA del 65%

Montos de hasta $100 millones

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

El esquema además contempla opciones destinadas a usuarios que registren demoras de hasta 90 días en el pago de tarjetas de crédito emitidas por Banco Nación.

El anuncio llega en un escenario desafiante para las familias argentinas.

La iniciativa brinda la posibilidad de reestructurar deudas de hasta $10 millones, bajo las siguientes condiciones:

Plazos de hasta 60 meses

TNA del 35%

Inicio del pago en el próximo resumen

Asimismo, el mecanismo prevé conservar la tarjeta activa y aplicar ajustes transitorios en los límites disponibles para compras.

En situaciones con demoras mayores a 90 días, Banco Nación señaló que existen planes de financiación de hasta 96 meses, siempre sujetos a una evaluación crediticia previa.

Contexto de mayor mora

La puesta en marcha de estas medidas se da en medio de un marcado deterioro en los niveles de mora crediticia. Según el último reporte bancario del Banco Central de la República Argentina, el índice de irregularidad en los préstamos destinados a familias alcanzó el 11,5%, el valor más elevado desde 2004.

El objetivo es simplificar la administración de pagos y facilitar una reorganización del esquema financiero personal.

Para dimensionar la suba, en octubre de 2024 ese indicador se ubicaba apenas en el 2,5%. En particular, la mora en préstamos personales alcanzó el 14,2%, mientras que en las tarjetas de crédito el nivel de irregularidad llegó al 11,7%.

Distintos informes económicos atribuyen este deterioro a factores como la pérdida del poder adquisitivo, la suba de los gastos fijos y el crecimiento del desempleo, sobre todo entre la población joven.

Evaluación personalizada

Desde Banco Nación indicaron que cada situación es analizada de forma particular, teniendo en cuenta el perfil económico de cada usuario y las condiciones específicas de sus deudas u obligaciones.

Morosidad.

Según precisaron desde la entidad, este enfoque posibilita brindar soluciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión más ordenada y responsable de los compromisos financieros asumidos.

Asimismo, quienes estén interesados pueden concurrir a cualquiera de las sucursales para recibir asesoramiento personalizado o bien informarse sobre las condiciones vigentes a través de los canales oficiales del banco.