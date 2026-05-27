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27 de mayo de 2026 - 10:03
Sociedad.

Plazos fijos en baja: cuánto ofrece cada banco por invertir $1 millón

Las tasas muestran diferencias de hasta 9 puntos entre entidades y ningún rendimiento logra seguirle el ritmo a la inflación. Todos los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bancos digitales y regionales ofrecen plazos fijos más altos del mercado, superando a las entidades tradicionales.

Bancos digitales y regionales ofrecen plazos fijos más altos del mercado, superando a las entidades tradicionales.

El sistema bancario argentino presenta fuertes diferencias entre las tasas que las entidades pagan por los plazos fijos tradicionales, en un escenario donde este tipo de inversión pierde terreno frente al avance de la inflación. Actualmente, el rendimiento más elevado ofrecido para un plazo fijo se ubica cerca del 24,25% anual.

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Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

Se trata de una cifra que queda muy por debajo del incremento de precios registrado en los últimos meses. La comparación entre las principales entidades financieras expone diferencias importantes tanto en los rendimientos ofrecidos como en las ganancias que puede generar una inversión de un millón de pesos.

Los bancos digitales y regionales ofrecen las tasas de plazo fijo más altas del mercado, superando ampliamente a las entidades tradicionales.

Qué tasas ofrecen hoy los principales bancos del país

El relevamiento sobre tasas de plazo fijo en bancos públicos, privados y digitales refleja una oferta muy variada. Dentro del grupo de bancos de mayor tamaño, el Banco de la Nación Argentina paga una tasa del 17,5%, lo que deja un total de $1.014.383,56 al finalizar el plazo para un depósito inicial de $1 millón.

Ese rendimiento figura entre los más bajos del mercado. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofrece una tasa del 18,25%, que permite obtener $1.015.000, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. mejora el retorno con un 18,75% anual y una ganancia final de $1.015.410,96.

En cambio, Banco Santander Argentina S.A. aparece entre las entidades con menor rendimiento del segmento, al pagar una tasa del 15%, equivalente a $1.012.328,77 al vencimiento del depósito.

El sistema financiero argentino exhibe una marcada dispersión en las tasas de interés que ofrecen los bancos por los depósitos a plazo fijo tradicionales.

Plazos Fijos: los bancos digitales y regionales lideran los rendimientos

Dentro de los bancos públicos provinciales, Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece una tasa del 19,5%, una de las más elevadas entre las entidades de mayor tamaño, con un retorno final de $1.016.027,40 por cada millón invertido. Por otro lado, Banco de la Ciudad de Buenos Aires paga 17%, mientras que Banco Credicoop Cooperativo Limitado e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. mantienen rendimientos del 17,5%.

A su vez, Banco Macro S.A. informa una tasa del 18%, que permite alcanzar un total de $1.014.794,52 al vencimiento. En contraste, los bancos digitales y regionales muestran rendimientos bastante más altos que los ofrecidos por las entidades tradicionales de mayor escala.

Banco Masventas S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. encabezan la lista de rendimientos más altos, con tasas del 24%, 24% y 24,25%, respectivamente. En el caso de Crédito Regional, una colocación de un millón de pesos permite obtener hasta $1.019.931,51 al vencimiento.

Se derrumbó el plazo fijo.

También sobresalen Banco Meridian S.A. y Banco CMF S.A., que ofrecen tasas del 23,5% y 23,25%. Esos porcentajes generan montos finales de $1.019.315,07 y $1.019.109,59, respectivamente.

Otras entidades, como Banco Bica S.A., Banco Mariva S.A., Banco del Sol S.A. y Reba Compañía Financiera S.A., manejan tasas que van del 22% al 23%, con ganancias finales cercanas a los $1.018.000 por cada millón invertido. En ese grupo también aparecen Bibank S.A. y Banco Provincia de Tierra del Fuego, ambos con rendimientos del 21%.

Las diferencias entre entidades y el impacto de la inflación

Por otro lado, los bancos medianos y cooperativos ofrecen tasas intermedias. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. paga 20,75%, lo que representa un retorno de $1.017.054,79. A su vez, Banco Dino S.A. y Banco Julio Sociedad Anónima coinciden con una tasa del 20%. En tanto, Banco Hipotecario S.A. sube hasta el 21,5%, mientras que Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco del Chubut S.A. y Banco Patagonia S.A. se mantienen en un rango de entre 16% y 18,5%.

El análisis de las tasas vigentes muestra diferencias de hasta 9 puntos porcentuales entre entidades.

La diferencia entre las tasas no depende únicamente de la estrategia comercial de cada banco, sino también de factores como la distinción entre clientes y no clientes, el uso de canales digitales y la competencia existente entre entidades tradicionales y bancos regionales.

En general, los rendimientos más elevados suelen encontrarse en bancos digitales, firmas financieras y entidades regionales que buscan atraer nuevos depósitos. Muchas de estas alternativas funcionan de manera online y permiten abrir cuentas y operar desde cualquier lugar del país.

La comparación sobre cuánto rinde un depósito de $1 millón deja en evidencia cómo influye la tasa de interés en el resultado final del ahorro. En el extremo más bajo aparece Banco Santander Argentina S.A., donde el capital apenas supera los $1.012.000 al vencimiento, mientras que en Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. el monto final trepa por encima de los $1.019.900.

Cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón.

La brecha de aproximadamente $7.600 entre ambas alternativas cobra relevancia en el escenario actual, marcado por una inflación que continúa por encima de las tasas pagadas por todas las entidades analizadas.

La comparación entre estos rendimientos y la evolución del índice de precios al consumidor refleja el deterioro del poder de compra. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el IPC acumuló un incremento cercano al 32,4%, mientras que la tasa más elevada ofrecida para un plazo fijo alcanzó apenas el 24,25%.

De esta manera, ninguna de las entidades financieras consigue acompañar con sus tasas actuales el avance de la inflación en los depósitos tradicionales.

Por qué los bancos tradicionales pierden atractivo

El relevamiento también refleja que los bancos de mayor tamaño y alcance nacional quedaron entre los últimos puestos en materia de tasas, mientras que las entidades digitales y regionales presentaron rendimientos más competitivos.

El relevamiento de tasas de plazos fijos entre bancos públicos, privados y digitales muestra un amplio abanico de opciones.

La posibilidad de operar mediante plataformas online permite a los ahorristas acceder a opciones con mejores retornos, aunque cada entidad establece condiciones particulares respecto de los montos mínimos y los requisitos necesarios para abrir una cuenta.

En definitiva, el mercado de plazo fijo muestra una fuerte disparidad entre las tasas más bajas y las más elevadas, con diferencias que llegan a los 9 puntos porcentuales y retornos que pueden variar cerca de $8.000 por cada millón de pesos invertido. Generalmente, las mejores tasas están asociadas a bancos digitales o regionales, que exigen ciertas condiciones particulares, como operar de manera online o residir en provincias específicas.

En cambio, las entidades tradicionales continúan ofreciendo rendimientos inferiores al promedio del mercado, lo que reduce la competitividad de estos productos en el escenario económico actual.

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