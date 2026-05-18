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18 de mayo de 2026 - 11:25
País.

Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

El rendimiento mensual del plazo fijo varía según la tasa informada por cada banco. Conocé todos los detalles.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plazo fijo

Plazo fijo

La dinámica de los depósitos a plazo fijo atraviesa un momento de tasas nominales anuales históricamente bajas en Argentina. En ese escenario, bancos y entidades financieras ofrecen rendimientos que, en la mayoría de los casos, quedan por debajo de la inflación mensual, lo que plantea un desafío para quienes buscan sostener el valor de sus ahorros en pesos.

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Con el relevamiento de tasas publicado hoy, el rendimiento anual disponible en el sistema financiero va desde el 15% hasta poco más del 24%, con la mayoría de los bancos tradicionales ubicados en la franja más baja.

Qué pasa si invertís $1 millón en un plazo fijo

Tomando como referencia las tasas actuales, un depósito de $1.000.000 en un plazo fijo va a variar su rendimiento según el banco elegido: hoy el mercado muestra un abanico amplio, que se mueve entre entidades con tasas cercanas al 15% anual y otras que superan el 24% anual.

De todos modos, incluso con estas diferencias, el rendimiento de los plazos fijos queda condicionado por el avance de los precios.

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Tasas vs. inflación: el punto clave

El problema de fondo es que, en la mayoría de los casos, las tasas ofrecidas no logran acompañar la inflación mensual. De acuerdo al último dato difundido, la inflación se desaceleró a 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses.

Por eso, para quienes analizan invertir $1 millón a plazo fijo, el rendimiento final no solo depende de la entidad que se elija, sino también de cómo evolucione la inflación en el período.

Qué bancos pagan más y cuáles menos

El rango de tasas publicado hoy deja en claro que:

  • Hay entidades que se ubican en el piso, alrededor del 15% anual.
  • Otras ofrecen rendimientos intermedios.
  • Y un grupo llega a poco más del 24% anual.

En paralelo, la mayoría de los bancos tradicionales se concentra en la parte más baja de la escala, lo que limita el atractivo del plazo fijo para quienes buscan ganarle a la inflación o al menos empatarla.

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