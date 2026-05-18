Día de la Escarapela: cuál es su origen y por qué

El Día de la Escarapela ocupa un lugar destacado dentro de las fechas patrias argentinas , ya que homenajea a uno de los emblemas nacionales más representativos del país. Cada 18 de mayo , miles de personas utilizan y exhiben la escarapela , distintivo de colores celeste y blanco que simboliza la identidad argentina y los valores compartidos por la sociedad.

A lo largo de esta fecha, escuelas y distintas instituciones realizan actos y actividades especiales para destacar el valor de la escarapela . En esos encuentros suelen desarrollarse ceremonias con el himno nacional , palabras alusivas y propuestas que buscan fomentar la participación de la comunidad , reforzando el sentimiento de identidad y el reconocimiento hacia los símbolos patrios .

La escarapela no se limita únicamente a formar parte de la ropa, sino que también aparece en la ambientación de casas, oficinas y distintos espacios públicos . Cintas, adornos y decoraciones con los colores celeste y blanco se hacen visibles en numerosos lugares, reflejando el sentimiento patriótico y el vínculo de los argentinos con el país.

A su vez, el Día de la Escarapela posee un fuerte valor educativo , ya que muchas familias y docentes aprovechan la fecha para transmitirles a los más chicos la importancia y el significado de los emblemas nacionales .

Los chicos suelen involucrarse de manera activa en la elaboración y utilización de escarapelas, incorporando así el valor y el respeto por los símbolos que reflejan la historia y las conquistas del país.

La escarapela adorna vestimentas y decoraciones en casas, oficinas y espacios públicos el 18 de mayo.

Día de la escarapela: ¿Cuál es su origen?

La escarapela argentina surgió por iniciativa de Manuel Belgrano durante la Campaña al Paraguay. Ante la necesidad de diferenciar a sus soldados de las tropas realistas españolas, Belgrano advirtió que la ausencia de insignias bien definidas en los uniformes provocaba confusiones en plena batalla.

Frente a esta situación, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano le envió una solicitud al Triunvirato para que se estableciera una escarapela nacional que permitiera evitar ese tipo de confusiones entre las tropas.

Tan solo cinco días más tarde, el 18 de febrero, el Triunvirato oficializó su utilización y quedó instituida la escarapela celeste y blanca, reemplazando al distintivo rojo que se empleaba hasta ese momento.

Manuel Belgrano creó la escarapela en 1812 durante la Campaña al Paraguay para distinguir a sus tropas.

El motivo detrás de la elección de los colores celeste y blanco de la escarapela continúa siendo motivo de debate, ya que no hay una prueba definitiva que confirme su origen. Algunas interpretaciones sostienen que esos tonos estarían inspirados en el cielo, mientras que otras los relacionan con la Casa de Borbón o con los regimientos de Patricios y Húsares que participaron durante las invasiones inglesas.

Otra de las hipótesis señala que los colores tendrían vínculo con las cintas repartidas por Domingo French y Antonio Beruti en los días clave de la Revolución de Mayo de 1810. Más allá de las distintas versiones, la escarapela terminó consolidándose como un emblema de unión e identidad para los patriotas argentinos.

La conmemoración del Día de la Escarapela surgió a partir de una propuesta impulsada por el Consejo Nacional de Educación durante la década de 1930. La iniciativa fue presentada en 1935 y finalmente quedó establecida de manera oficial en 1941, fijando el 18 de mayo como fecha de celebración.

La escarapela celeste y blanca fue instaurada oficialmente por el Triunvirato el 18 de febrero de 1812. Oleo de Juan Manuel Blanes.

El objetivo de esta jornada es resaltar el valor histórico de la escarapela dentro de la identidad argentina y fortalecer su presencia, especialmente en el ámbito escolar, donde se transmite a las nuevas generaciones el significado de este símbolo patrio y el contexto en el que fue creado.

Por qué el 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela

Cada 18 de mayo, Argentina conmemora el Día de la Escarapela, una jornada destinada a reconocer oficialmente a uno de los emblemas patrios más representativos del país. La iniciativa fue impulsada en 1935 por el Consejo Nacional de Educación y terminó siendo formalizada en 1941.

La escarapela, impulsada por Manuel Belgrano el 18 de febrero de 1812 y luego adoptada por el Triunvirato como distintivo oficial, representa el sentimiento de pertenencia y la identidad nacional de los argentinos.

Día de la Escarapela. Día de la Escarapela.

La instauración de esta fecha tiene como propósito destacar el papel de la escarapela dentro de la historia argentina, poner en valor su significado como símbolo de unión y sentimiento patriótico, y fomentar su enseñanza y reconocimiento entre las nuevas generaciones.

Al celebrarse durante mayo, la conmemoración también busca incorporar la escarapela a las distintas fechas patrias que se recuerdan en ese mes, especialmente las vinculadas a la May Revolution, uno de los hechos más importantes en el camino hacia la independencia argentina.

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La escarapela no solo integró la vestimenta de los patriotas durante los primeros años de la lucha independentista, sino que además sirvió como referencia para el surgimiento de otros emblemas nacionales, entre ellos la bandera argentina. Los colores celeste y blanco dieron lugar a distintas interpretaciones y teorías históricas que contribuyeron a consolidar el valor simbólico de este distintivo dentro de la identidad nacional.