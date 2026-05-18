Personas desaparecidas en Argentina: hubo más de 100 mil denuncias en 10 años y crecen los casos ligados a delitos

En Argentina, entre enero de 2015 y diciembre de 2024 (último dato oficial), se registraron 100.268 casos de personas desaparecidas . Más de la mitad figuran como resueltos (aunque el porcentaje sería mayor, a causa de distorsiones en los registros) y el porcentaje de historias vinculadas a delitos como trata de personas, femicidios, secuestros o violencia aumentó en los últimos 10 años.

Los datos se desprenden de una respuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación a una solicitud de acceso a la información pública presentada por ADNSUR -medio miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación-. Se trata de una problemática que aparece de manera recurrente en la agenda mediática y que, de acuerdo a la respuesta de las autoridades, tiene mayor incidencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2024, se registraron un total de 100.268 casos de personas desaparecidas en todo el país. Las estadísticas son del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), que depende del Ministerio de Seguridad.

Del total de denuncias, el 58% (58.266) figura como resuelto. Es decir, las jurisdicciones correspondientes informaron el hallazgo o cierre de la denuncia de averiguación de paradero de la persona.

Como contracara, el 42% (42.002) permanece en estado “vigente”. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta vigencia suele estar distorsionada. “Con frecuencia se advierte la falta de comunicación del hallazgo y el cierre de los casos por parte de las autoridades intervinientes”, advirtieron desde el ministerio que lidera Alejandra Monteoliva.

En este sentido, Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children (organización que trabaja en articulación con el Sifebu), apuntó, en diálogo con ADNSUR, a un déficit en la coordinación entre organismos: “Nos pasó, por ejemplo, con una chica que había desaparecido en Florencio Varela: nosotros la publicamos durante 4 o 5 años, y había sido enterrada como NN luego de un accidente ferroviario que sufrió el mismo día que desapareció. Si se hubiera cruzado la información mejor, esto no pasaba”.

Sólo 24 de cada mil casos está relacionado con un delito, pero la tendencia viene en aumento

Si bien los casos de desapariciones de más alto impacto mediático suelen estar relacionados con hechos delictivos, en 10 años sólo se identificaron 237 hechos relacionados a ilícitos (el 0,24% de las desapariciones reportadas o, lo que es lo mismo, 24 cada mil denuncias), como trata de personas, femicidio, secuestro, abuso sexual o violencia familiar.

Pero, aunque la gran mayoría de las ausencias no presentan indicios de criminalidad, el porcentaje de casos muestra una tendencia ascendente en las estadísticas del Sifebu.

En 2015 representaban solo el 0,90% de los casos y la cifra se mantuvo por debajo del 1% hasta 2018. Sin embargo, desde entonces se observa un incremento sostenido: 1,8% en 2021; 2,6% en 2022 y 2023; y 4,3% en 2024.

En Missing Children tienen números similares. “La gran mayoría de los casos no están vinculados a situaciones delictivas. Recibimos 4 o 5 denuncias diarias y la mayoría se resuelven en pocos días. En este momento tenemos aproximadamente 120 chicos perdidos en nuestro registro propio y diría que el 95% tienen que ver con fugas de hogares o situaciones similares. Los casos forzados o de secuestro son mínimos y en general son aquellos en los que el menor no aparece”, describió Llobet.

¿Cuál es la provincia con mayor cantidad de denuncias?

Según informó el Ministerio de Seguridad, en 2021 se modificó el sistema de carga de información y, desde entonces, es posible analizar los datos por jurisdicción. En términos totales, la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de denuncias registra. Entre 2021 y 2024 acumuló 1.599.

Sin embargo, cuando se calcula el número por cantidad de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires registra la incidencia relativa más alta del país.

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¿Qué proporción de las búsquedas corresponde a menores de edad?

La proporción de denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes varió de manera significativa. En los primeros años del registro, los menores representaban la mayoría de los casos de intervención: 51% en 2015, 54,5% en 2016 y 57% en 2017.

A partir de 2019, tras la implementación de nuevos criterios de intervención por parte del Sifebu, la proporción de adultos creció. Y, en los últimos años, la cifra de menores se estabilizó cerca del 40%.

Para el caso de los menores, en 2019 se creó en Argentina el programa Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

Según Llobet, su creación “fue un gran paso”, pero desde Missing Children reclaman mejoras. “ Alerta Sofía arma un escándalo alrededor del caso y eso ayuda a que las personas miren, presten atención. Pero creemos que debería funcionar muchísimo mejor y más rápido. No es responsabilidad del Sifebu, sino de todos los actores, incluso de los jueces que pueden pedir su activación”, subrayó.

Además, señaló iniciativas en el mundo que podrían replicarse en Argentina. “Nos gustaría que las compañías telefónicas replicaran las imágenes de los chicos apenas se emite la alerta. Sucede en Estados Unidos, por ejemplo. En Europa, las fotos aparecen en los cajeros automáticos”, ejemplificó Llobet.

¿Cuál es la proporción de mujeres, varones e identidades no binarias en los registros de intervención?

Las mujeres representan el grupo con mayor cantidad de búsquedas, oscilando generalmente entre el 51,5% y el 58% del total anual. Los varones, por su parte, representan entre el 41,9% y el 47,8% de los registros de intervención.

Las identidades no binarias, cuya visibilidad en los registros oficiales ha sido progresiva desde 2015, representan una fracción menor pero constante, alcanzando su proporción más alta en 2023 con un 0,7% (4 casos), tras haber registrado un 0,08% en 2015 y cerrando el periodo en 2024 con un 0,2%.

¿Qué es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y cómo funciona?

El Sifebu fue creado por el Decreto 1093/16 con el objetivo de articular la cooperación entre los diferentes organismos del Estado que participan en la búsqueda e identificación de personas. Su funcionamiento se basa en la centralización de datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), donde se asientan los oficios judiciales de todo el país.

El sistema distingue 2 categorías fundamentales: persona desaparecida, cuya ausencia se presume involuntaria o sin causa justificada, poniendo en riesgo su integridad; y persona extraviada, cuyo paradero se desconoce por causas accidentales o fortuitas, como desorientación o pérdida de referencia espacial.

La búsqueda se activa mediante la “averiguación de paradero” y el sistema registra eventos de ausencia y no individuos únicos. Esto quiere decir que, si una persona se ausenta de forma recurrente, cada episodio genera un nuevo registro en la base de datos.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: ADNSUR.

Edición 1: José Giménez

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