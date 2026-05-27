Cuándo se celebra el Día de la Maestra Jardinera en Argentina

Día de la Maestra Jardinera en Argentina: por qué se celebra el 28 de mayo y qué gran figura lo inspiró.

En Argentina, el 28 de mayo se conmemoran el Día de la Maestra Jardinera y el Día Nacional de los Jardines de Infantes , una jornada destinada a destacar la labor de los docentes del nivel inicial y a rendir homenaje a una de las referentes más relevantes de la educación del país, Rosario Vera Peñaloza .

Flagelo. Hoy es el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo: dónde pedir ayuda en Jujuy

País. Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo

La fecha recuerda a la pedagoga nacida en La Rioja , reconocida como una de las impulsoras de la educación preescolar en Argentina, que murió el 28 de mayo de 1950 en Chamical , en la provincia riojana.

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles , en el departamento General Juan Facundo Quiroga (antiguamente Malanzán ), en la provincia de La Rioja . Existen registros históricos que también la ubican como nacida en 1872 , aunque la fecha de 1873 es la más aceptada y difundida en el ámbito educativo y oficial .

Era hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza , y quedó huérfana a muy temprana edad, por lo que fue criada por una tía por parte de su madre .

En 1888 se graduó como Maestra Normal en la Escuela Normal de La Rioja y, tiempo después, amplió su formación en la Escuela Normal de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde en 1894 obtuvo el título de Profesora Normal Superior. En esa institución fue discípula de la educadora estadounidense Sara Chamberlain de Eccleston y se especializó en la enseñanza de nivel inicial, particularmente en el área de kindergarten.

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles.

El primer jardín de infantes de la Argentina

Uno de los momentos más destacados de su carrera se produjo en 1900, cuando creó el primer jardín de infantes del país, funcionando como dependencia de la Escuela Normal de La Rioja.

A partir de esa iniciativa, promovió la apertura de nuevos jardines de infantes en diferentes provincias, como Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, en una etapa en la que la educación inicial aún estaba en sus primeros desarrollos en la Argentina.

Su labor resultó clave para afianzar la educación preescolar e impulsar enfoques pedagógicos innovadores centrados en la primera infancia.

La fecha recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, ocurrido el 28 de mayo de 1950 en Chamical, provincia de La Rioja.

Sus aportes a la educación argentina

A lo largo de su trayectoria profesional, Rosario Vera Peñaloza desempeñó 22 funciones en el ámbito educativo dentro del sector público, además de llevar adelante una amplia labor de formación y perfeccionamiento docente en diversas provincias del país.

Asimismo, trabajó durante 17 años en el Instituto Bernasconi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde impulsó la creación del Primer Museo Argentino destinado a la escuela primaria.

También desarrolló producción de textos pedagógicos, diseñó propuestas curriculares y fomentó la inclusión de herramientas didácticas orientadas a la enseñanza en el nivel inicial.

A lo largo de su carrera, Rosario Vera Peñaloza ocupó 22 cargos públicos vinculados a la educación.

Por su extensa trayectoria y su aporte al sistema educativo, es considerada una de las principales figuras de la educación educación en Argentina y suele ser reconocida como la “Maestra de la Patria”.

Por qué se celebra el 28 de mayo

La jornada conmemora la muerte de Rosario Vera Peñaloza, acontecida el 28 de mayo de 1950 en Chamical, provincia de La Rioja, mientras llevaba adelante una instancia de formación para docentes.

Con el correr de los años, esta fecha pasó a convertirse en una de las efemérides más relevantes dentro del calendario escolar argentino.

Asimismo, la Ley Nacional 27.059, aprobada el 3 de diciembre de 2014, fijó de manera oficial el 28 de mayo como el Día Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial.

Detrás del Día de la Maestra Jardinera hay una historia vinculada a una de las figuras más importantes de la educación argentina.

Cómo se celebra el Día de la Maestra Jardinera

En instituciones educativas de nivel inicial y en escuelas de todo el territorio argentino se organizan actos conmemorativos, propuestas recreativas, exposiciones y reconocimientos destinados a valorar la labor de las docentes del nivel inicial.

Asimismo, es frecuente que los niños elaboren dibujos, interpretaciones musicales, cartas y obsequios simbólicos como forma de agradecimiento por el acompañamiento cotidiano que reciben de las maestras jardineras en sus primeros pasos de formación.