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27 de mayo de 2026 - 09:24
Sociedad.

Por qué cada 27 de mayo se celebra el Día de la Madre en Bolivia

La fecha tiene un profundo valor histórico en Bolivia; recuerda a mujeres cochabambinas que defendieron su tierra durante la lucha por la independencia en 1812

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dia de la madre en Bolivia

Dia de la madre en Bolivia

Dia de la Madre en Bolivia: Heroínas de la Coronilla.

Dia de la Madre en Bolivia: Heroínas de la Coronilla.

Las Heroínas de la Coronilla son honradas sobre todo en Cochabamba por su valentía. EducaBolivia.

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El Día de la Madre en Bolivia se celebra cada 27 de mayo en homenaje a las Heroínas de la Coronilla, un grupo de mujeres cochabambinas que en 1812 enfrentó a las tropas realistas durante la Guerra de la Independencia. Por eso, la fecha tiene un fuerte sentido histórico, además de ser una jornada de reconocimiento, amor y gratitud hacia las madres.

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A diferencia de otros países, donde la celebración se vincula a fechas religiosas o comerciales, en Bolivia el 27 de mayo recuerda un hecho marcado por la valentía de mujeres que decidieron defender su ciudad y a sus familias en un momento clave de la historia del país.

Dia de la Madre en Bolivia: Heroínas de la Coronilla.
Dia de la Madre en Bolivia: Heroínas de la Coronilla.

Dia de la Madre en Bolivia: Heroínas de la Coronilla.

Quiénes fueron las Heroínas de la Coronilla

Las Heroínas de la Coronilla fueron mujeres de Cochabamba que participaron en la resistencia contra las tropas realistas españolas el 27 de mayo de 1812. Según la historia difundida en Bolivia, muchas de ellas se organizaron cuando gran parte de los hombres se encontraba combatiendo en otros frentes de la guerra independentista.

Ese día, las mujeres subieron a la colina de San Sebastián, conocida como La Coronilla, para intentar frenar el avance de las fuerzas realistas. La resistencia terminó en una masacre, pero con el paso del tiempo ese acto quedó en la memoria colectiva como símbolo de coraje, entrega y defensa de la patria.

La conmemoración fue reconocida oficialmente años después. El 8 de noviembre de 1927, durante la presidencia de Hernando Siles Reyes, se estableció el 27 de mayo como Día de la Madre Boliviana, en homenaje a aquellas mujeres de Cochabamba.

Dia de la madre en Bolivia
Las "Heroínas de la Coronilla son honradas sobre todo en Cochabamba por su valentía. EducaBolivia.

Las "Heroínas de la Coronilla son honradas sobre todo en Cochabamba por su valentía. EducaBolivia.

Una fecha de amor, memoria y reconocimiento

En la actualidad, el Día de la Madre en Bolivia es una de las celebraciones más emotivas del calendario. Las familias suelen homenajear a las madres con flores, regalos, encuentros y mensajes de agradecimiento.

También se realizan actos en escuelas, instituciones y espacios públicos, donde se recuerda el rol de las Heroínas de la Coronilla y se destaca la importancia de las madres en la vida familiar y social.

Este miércoles 27 de mayo de 2026, además, el Ministerio de Trabajo de Bolivia confirmó asueto de media jornada para madres trabajadoras del sector público, medida que también debe aplicarse en el sector privado según horarios y modalidades laborales.

Así, el Día de la Madre en Bolivia no es solo una fecha para celebrar el amor materno. También es un día para recordar la fuerza de mujeres que dejaron una huella histórica y que siguen representando el espíritu de lucha, cuidado y entrega de las madres bolivianas.

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