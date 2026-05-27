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27 de mayo de 2026 - 10:02
Sociedad.

Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

La crisis política y social en Bolivia también impacta en la salud, hospitales de La Paz tienen dificultades para acceder a sangre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bolivia - bloqueos y sangre
Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

El Banco de Sangre de La Paz, Bolivia entró en estado crítico por la falta de donantes y el aumento de la demanda en hospitales, en medio de los bloqueos y conflictos políticos y económicos que atraviesa el país. La situación encendió la alerta sanitaria, ya que afecta la atención de pacientes que necesitan transfusiones urgentes.

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Según informó Red Uno, el Servicio Público de La Paz advirtió que el abastecimiento se encuentra al límite y que las reservas disminuyeron de manera considerable en las últimas semanas. La crisis comenzó a profundizarse desde el inicio de los bloqueos en el departamento, lo que complicó la llegada de donantes al hemocentro.

El impacto de los bloqueos en la salud

El director de la institución explicó que la falta de donantes afecta el suministro regular a hospitales de tercer nivel de la ciudad. La preocupación es mayor porque la sangre es clave para cirugías, emergencias, tratamientos médicos y pacientes que requieren transfusiones de manera urgente.

“Estamos al límite para poder abastecer a los hospitales de La Paz. No hay donantes desde que empezó la crisis política y social en el departamento”, alertó la autoridad sanitaria, según publicó el medio boliviano.

El reporte también advierte que la situación golpea a sectores sensibles del sistema de salud, entre ellos niños con cáncer y pacientes que dependen de transfusiones para continuar sus tratamientos.

Bolivia - sangre
Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

El tipo de sangre más requerido

Desde el Banco de Sangre señalaron que el grupo más solicitado es el ORH positivo, uno de los más utilizados en procedimientos médicos y emergencias hospitalarias.

La demanda diaria es alta, un solo hospital puede llegar a requerir entre 40 y 50 unidades de sangre por día para cubrir cirugías, tratamientos y urgencias. Por eso, las autoridades pidieron a la ciudadanía acudir al hemocentro y donar.

“Solicitar a la ciudadanía paceña que pueda acudir al hemocentro para realizar sus donaciones. Siempre lo que más se utiliza en La Paz es el ORH positivo”, indicaron desde la institución.

Una crisis que recuerda a la pandemia

Las autoridades sanitarias compararon el escenario actual con lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19, cuando también hubo una fuerte escasez de sangre y dificultades para conseguir donantes.

En medio de bloqueos, conflictos políticos y problemas económicos, Bolivia suma ahora una nueva preocupación: la falta de reservas de sangre en La Paz, una situación que puede afectar directamente la atención de pacientes críticos.

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