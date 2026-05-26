Confirmaron la causa de muerte de la pareja hallada sin vida en Santa Rita

Hallaron a una pareja sin vida en Santa Rita: confirmaron la causa de muerte

Una pareja fue hallada sin vida en una vivienda de la calle Mendoza del barrio Santa Rita de San Salvador de Jujuy y las primeras pericias confirmaron que ambas personas murieron por inhalación de monóxido de carbono. La mujer había sido denunciada como desaparecida por sus familiares.

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Producto de la intervención del Ministerio Público de la Acusación, durante la noche se realizaron tareas de inspección en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza, en el barrio Santa Rita de la capital jujeña.

En el lugar fueron hallados los cuerpos sin vida de V. V. V., de 46 años, y O. S. E., de 48 años . La causa es investigada con intervención del fiscal Alejandro Gurrieri y del ayudante fiscal Fernando Barconte .

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La mujer había sido denunciada como desaparecida

Según consta en las actuaciones, previamente se había activado el protocolo de búsqueda de la mujer, luego de una denuncia realizada por sus familiares.

A partir de esa presentación, se iniciaron distintas tareas investigativas que permitieron establecer el domicilio donde finalmente se produjo el hallazgo.

Al llegar al inmueble, que era propiedad de la pareja de la mujer, los investigadores advirtieron que una de las habitaciones estaba cerrada con llave colocada desde adentro. Luego de ingresar al lugar, localizaron a ambas personas sin vida dentro de la habitación.

Confirmaron la causa del deceso

Durante las pericias realizadas en la vivienda, personal de Criminalística encontró un brasero con restos combustionados. El examen de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono.

También se estableció que ambas personas habrían fallecido al menos 12 horas antes del hallazgo. Por ese motivo, no se solicitó la realización de autopsias. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, bajo directivas de la fiscalía interviniente.