Un bautismo viral: la insólita charla entre un cura y un nene que hizo reír en redes.

Los bautismos acostumbran a ser celebraciones formales y cargadas de emoción para las familias, aunque la naturalidad y ocurrencias de los más pequeños suelen tener la capacidad de convertir cualquier acto solemne en una escena de risas colectivas . En este caso, la respuesta de un nene al cura del evento fue tan insólita que se hizo viral en TikTok.

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El momento tuvo como figura central al conocido sacerdote Adam Coutas , quien recién había realizado la bendición del nene en el nombre del Padre , del Hijo y del Espíritu Santo .

Un cura le preguntó a un nene qué le gustaba comer en pleno bautismo y su respuesta es viral.

Mientras los padrinos se preparaban para las tradicionales fotos y las tías observaban con evidente orgullo, el religioso advirtió que el pequeño parecía algo incómodo o distraído por la formalidad del acto, por lo que optó por iniciar una conversación cercana y distendida para captar su atención y relajarlo.

Luego de destacar con afecto la presencia de su madre , el sacerdote buscó generar empatía con el niño preguntándole por sus preferencias en la comida . Con tono amable, le preguntó: “¿Te gustan los chicken nuggets?”, pero el pequeño respondió de manera categórica negando con la cabeza.

Lejos de desistir, el religioso continuó intentando acercarse a él a través de otras comidas típicas de la infancia: “¿Y las hamburguesas? ¿La pizza?”, repitió, aunque nuevamente obtuvo una negativa expresada con gestos.

Finalmente, el menor interrumpió la escena con una confesión que sorprendió por completo a todos los presentes: afirmó con absoluta seriedad que “estaba haciendo dieta”.

La ocurrencia generó risas inmediatas entre los familiares que se encontraban en la iglesia y hasta provocó que el propio sacerdote girara la mirada hacia los bancos en busca de complicidad. Entre risas, el religioso le preguntó directamente a la madre: “¿Lo tenés a dieta?”.

El cura y su presencia en TikTok

El video que registró este momento tan tierno como gracioso rápidamente sumó miles de visualizaciones en redes sociales, tanto como los diversos materiales que el cura publica en su cuenta.

En los comentarios del bautismo mencionado, los usuarios destacaron con elogios la gran personalidad y la inocencia del nene, y muchos coincidieron en que, sin lugar a dudas, se trató de uno de los bautismos más divertidos que circulan en internet.