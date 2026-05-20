Un nene jujeño salvó su vida de milagro tras ser atropellado y necesita ayuda para volver

Salvador, un nene jujeño de apenas 4 años, sigue peleando por su vida y su recuperación después de un siniestro vial que cambió por completo la vida de su familia. En una entrevista con Canal 4, su mamá, Carolina Palacios, relató el difícil momento que atraviesan y pidió ayuda para poder regresar a Jujuy luego de varios meses de atención médica en Buenos Aires.
“Fue muy difícil y sigue siendo difícil la situación”, expresó la madre. También remarcó que el dolor no termina en el momento del hecho: “La víctima no solamente es víctima en el momento, lo sigue siendo”. Sobre el estado de su hijo, explicó que se trata de “un bebé que tiene cuatro añitos, no habla, tenemos que tener cierto cuidado con él”.
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Un nene jujeño necesita ayuda.
Una operación compleja y meses de angustia
Carolina contó que Salvador ingresó el viernes pasado a neurocirugía en el Hospital Garrahan para una intervención que, en principio, iba a durar dos horas, pero se complicó y se extendió durante gran parte del día. “Tomy recién salió a las seis de la tarde. Fue muy duro para nosotros”, relató.
La mujer recordó además todo lo vivido desde el siniestro y el impacto emocional que tuvo sobre la familia. “Duele mucho porque es muy injusto, es un bebé”, dijo. También valoró el acompañamiento psicológico y el apoyo que recibió durante este proceso.
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Un nene jujeño necesita ayuda.
Piden ayuda para volver a Jujuy
La familia permanece en Buenos Aires desde hace tres meses por el tratamiento del niño. Según explicó Carolina, el viaje inicial era por una reconstrucción en la garganta, pero no esperaban que se sumara una neurocirugía de urgencia. Ahora, con la atención médica casi finalizada, necesitan volver a la provincia, pero no logran confirmar la ayuda para cubrir los pasajes.
“Me veo en la obligación de pedir que me puedan ayudar a juntar la plata para los pasajes y volvernos a Jujuy”, expresó. Salvador debía recibir el alta luego de controles con endoscopía y neurocirugía, y el regreso estaba previsto para el viernes.
Alias: carotomas22
A nombre de Carolina del Carmen Palacios
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