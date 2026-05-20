Desde este jueves aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: cuánto costará

Transporte.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde el jueves 21 de mayo, a partir de las 8:00, comenzará a regir una nueva tarifa para el transporte urbano de pasajeros, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte.

El nuevo cuadro tarifario establece una actualización en el valor del boleto para los recorridos dentro de la capital y también para los viajes hacia distintas localidades cercanas.

Cuánto costará el boleto de transporte en San Salvador de Jujuy transporte colectivos (2) Transporte público en San Salvador de Jujuy.

Los nuevos valores informados son los siguientes: San Salvador de Jujuy: $1333,86 San Salvador de Jujuy a Reyes: $1333,86 San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1534,34 San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1733,90 San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1534,34 San Salvador de Jujuy a Yala: $1733,90 San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1934,37 San Salvador de Jujuy a Lozano: $1934,37 San Salvador de Jujuy a León: $2133,93

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