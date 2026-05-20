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20 de mayo de 2026 - 16:20
Jujuy.

Desde este jueves aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: cuánto costará

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde el jueves 21 de mayo, a las 8 de la mañana, comenzará a regir una nueva tarifa para el transporte público.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Transporte.

Transporte.

transporte jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde el jueves 21 de mayo, a partir de las 8:00, comenzará a regir una nueva tarifa para el transporte urbano de pasajeros, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte.

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El nuevo cuadro tarifario establece una actualización en el valor del boleto para los recorridos dentro de la capital y también para los viajes hacia distintas localidades cercanas.

Cuánto costará el boleto de transporte en San Salvador de Jujuy

transporte colectivos (2)
Transporte p&uacute;blico en San Salvador de Jujuy.

Transporte público en San Salvador de Jujuy.

Los nuevos valores informados son los siguientes:

San Salvador de Jujuy: $1333,86

San Salvador de Jujuy a Reyes: $1333,86

San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1534,34

San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1733,90

San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1534,34

San Salvador de Jujuy a Yala: $1733,90

San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1934,37

San Salvador de Jujuy a Lozano: $1934,37

San Salvador de Jujuy a León: $2133,93

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