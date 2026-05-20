Buscan a los testigos del ataque mortal a un hombre cerca de la vieja terminal (Foto generada con IA)

Un violento robo a un hombre de 81 años en cercanías a la vieja terminal en San Salvador de Jujuy , terminó en tragedia. La víctima murió horas después del ataque tras la golpiza y ahora se investiga el caso como homicidio. El supuesto agresor está detenido.

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“La hipótesis que tenemos es que el señor estaba yendo a comprar pan o a actividades comunes que hacía en negocios que se encontraban debajo del caracol”, dijo Alejandro Gurrieri, el fiscal de Propiedad en Integridad de las Personas N° 2, y quien está a cargo de la investigación .

Aclaró que no habría habido ningún conflicto previo a la agresión entre los involucrados, y que el hecho quedó registrado en video . “Esta persona cae dentro de unas canaletas y allí es donde en la grabación se puede observar que pasan una gran cantidad de personas, debe ser unas 8 a 10 personas”.

Alejandro Gurrieri, el fiscal de Propiedad en Integridad de las Personas N° 2 Alejandro Gurrieri, el fiscal de Propiedad en Integridad de las Personas N° 2

Buscan a testigos

“Hago un llamado a la comunidad en relación a estas personas que hayan podido observar el hecho, que se acerquen a la fiscalía”, dijo y aclaró que pueden llegar a declarar a la calle Urquiza 462 o cualquier dependencia policial que se encuentre más cercana a su domicilio.

La detención del sospechoso

“El día 12 de mayo se detiene a esta persona porque en el vídeo se puede observar una caminata particular. “Esta persona que actualmente se encuentra detenida le dicen ´el rengo´, y en el vídeo se puede observar este zigzag que hace la persona al momento de caminar y las prendas serían similares”.

Explicó que cuando lo arrestaron hallaron una campera color blanca con manchas de lo que aparentemente parece ser sangre. “Estamos realizando actualmente las pericias de rigor a los fines de poder establecer si se trata de sangre y eventualmente un cotejo de ADN”.

Embed - Alejandro Gurrieri - Fiscal de Propiedad en Integridad de las Personas N° 2

Gurrieri confirmó que ya se realizó la audiencia imputativa ante el juez de control, pero antes de la muerte del hombre. “La imputación que se llevó adelante aquel día fue la de robo con lesiones graves porque era lo que había ocurrido, el señor estaba internado todavía”.

Confirmó que luego del fallecimiento de la víctima, se hizo la autopsia y cuando tengan los resultados harán la audiencia de control de imputación. “Básicamente es poner en conocimiento al acusado de un cambio en los hechos o en la calificación legal o en la prueba”.

“Ya no vamos a hablar de un robo con lesiones graves, sino vamos a hablar de un homicidio en ocasión de robo, que es un delito mucho más grave”, y confirmó que el acusado tiene abogados provistos por el Estado. “Obviamente se ha garantizado el derecho de defensa desde el primer día”.