Fuerte caída de las ventas en el mercado de la Vieja Terminal

Las cámaras de Canal 4 recorrieron el mercado ubicado en las cercanías de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy , donde vendedores de frutas y verduras manifestaron una marcada baja en las ventas en plena temporada de verano.

Jujuy. Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Según explicaron los puesteros, la combinación de vacaciones, gastos de carnaval y la proximidad del inicio de clases impactó de lleno en el consumo. “Estamos con las ventas muy bajas. La mayoría de la gente se va de vacaciones, otros ahorran para ir al carnaval y en marzo la gente gasta para los útiles. Enero, febrero y marzo son meses complicados, por eso lanzamos ofertas para levantar las ventas. En abril recién mejora”, expresó una vendedora.

Los comerciantes señalaron que, ante la caída en la demanda, muchos productos bajaron de precio para intentar atraer compradores. “La banana estaba 4 mil pesos y ahora está 2 mil. La manzana y la pera también bajaron”, detalló la vendedora, quien además explicó que algunas frutas están saliendo de temporada y necesitan mayor rotación para no perder mercadería.

FRUTAS MERCADO (1) Caída de las ventas en el mercado.

En cuanto a los productos más buscados, indicó que “en las frutas lo que más sale es la banana y la naranja. La uva y el durazno están un poco más caros y se venden menos”.

Menos turistas, menos consumo

Otro vendedor remarcó que, a diferencia de otros años, la presencia de turistas fue mucho menor en esta temporada, lo que también afectó las ventas. “Todo está muy quieto. En otros años se notaba la diferencia porque venían turistas y compraban productos que no conseguían en sus provincias. Este año no pasó eso, bajó mucho con respecto a años anteriores”, sostuvo.

El comerciante agregó que, pese a las promociones, el movimiento sigue siendo escaso: “Sacamos ofertas, pero la gente no está llegando como antes”.

Los puesteros coinciden en que la situación recién suele repuntar a partir de abril, cuando se estabilizan los gastos familiares tras el verano y el inicio del ciclo lectivo.