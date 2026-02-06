viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de febrero de 2026 - 17:20
Economía.

Fuerte caída de las ventas en el mercado de la Vieja Terminal

Vendedores aseguran que enero, febrero y marzo son los meses más duros y que el consumo cayó tuvo un importante receso este verano.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Verduras y frutas, a la cabeza de las subas y bajas de precios en julio en Jujuy (Foto ilustrativa)
Consumo.

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?
Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Según explicaron los puesteros, la combinación de vacaciones, gastos de carnaval y la proximidad del inicio de clases impactó de lleno en el consumo. “Estamos con las ventas muy bajas. La mayoría de la gente se va de vacaciones, otros ahorran para ir al carnaval y en marzo la gente gasta para los útiles. Enero, febrero y marzo son meses complicados, por eso lanzamos ofertas para levantar las ventas. En abril recién mejora”, expresó una vendedora.

Menos ventas y precios a la baja

Los comerciantes señalaron que, ante la caída en la demanda, muchos productos bajaron de precio para intentar atraer compradores. “La banana estaba 4 mil pesos y ahora está 2 mil. La manzana y la pera también bajaron”, detalló la vendedora, quien además explicó que algunas frutas están saliendo de temporada y necesitan mayor rotación para no perder mercadería.

FRUTAS MERCADO (1)
Caída de las ventas en el mercado.

Caída de las ventas en el mercado.

En cuanto a los productos más buscados, indicó que “en las frutas lo que más sale es la banana y la naranja. La uva y el durazno están un poco más caros y se venden menos”.

Menos turistas, menos consumo

Otro vendedor remarcó que, a diferencia de otros años, la presencia de turistas fue mucho menor en esta temporada, lo que también afectó las ventas. “Todo está muy quieto. En otros años se notaba la diferencia porque venían turistas y compraban productos que no conseguían en sus provincias. Este año no pasó eso, bajó mucho con respecto a años anteriores”, sostuvo.

El comerciante agregó que, pese a las promociones, el movimiento sigue siendo escaso: “Sacamos ofertas, pero la gente no está llegando como antes”.

Los puesteros coinciden en que la situación recién suele repuntar a partir de abril, cuando se estabilizan los gastos familiares tras el verano y el inicio del ciclo lectivo.

Embed - Caída de ventas en el mercado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Qué frutas conviene comer en verano en Jujuy para hidratarse mejor

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Histórico desplome del oro: cayó casi 10% en un día tras el anuncio de Donald Trump

Lo que se lee ahora
Incendio en una finca de Monterrico.
Siniestro.

Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico: las imágenes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen. video
Seguridad.

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel