lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 09:51
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando un auto impactó contra un camión cargado con frutas que terminó volcado sobre la ruta. Los vecinos saquearon la mercadería.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Un camión chocó y volcó en Santo Domingo

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo

Un fuerte choque registrado en la madrugada de este lunes terminó con un camión volcado y su carga desparramada sobre la ruta, en la rotonda ubicada frente a la estación de servicio Shell, en Santo Domingo, en la intersección de Ruta 45 y Ruta 53.

Tras el hecho vial, los vecinos de la zona se acercaron al lugar y se llevaron la mercadería casi en su totalidad.

Detalles del choque y vuelco: qué pasó

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.55, cuando un auto Renault Megane gris, que circulaba en sentido Monterrico–Perico, impactó contra un camión Mercedes Benz rojo que transportaba frutas —entre ellas limón, banana, durazno y naranja—. Por el impacto, el camión terminó lateralizado sobre uno de sus costados.

El auto era conducido por un joven de 25 años, mientras que el camión estaba al mando de un hombre de 33. Personal policial y Bomberos trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

santo domingo perico monterrico

Luego del proceso que llevó adelante Criminalística, las autoridades desconectaron las baterías de ambos vehículos y el automóvil fue movido hacia la banquina para despejar la calzada de Santo Domingo, entre la Ruta 45 y Ruta 53.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo heridos, pero tras el episodio, los vecinos se acercaron al lugar y se llevaron casi la totalidad de la mercadería.

Otro choque en Santo Domingo: uno de los conductores manejaba alcoholizado

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana dejó como saldo importantes daños materiales luego de que dos vehículos chocaran sobre la ruta que conecta Perico con Santo Domingo.

El hecho se registró alrededor de las 7.05, cuando un Renault Megane verde, que circulaba en sentido Perico–Santo Domingo, perdió el control, se cruzó de carril e impactó contra una camioneta Toyota Hilux blanca que se desplazaba en dirección contraria, conducida por el señor L.

Tras el choque, se realizó el test de alcoholemia a ambos conductores. El conductor del Megane arrojó resultado positivo, con 1,30 g/l, mientras que el test al conductor de la Hilux dio negativo.

