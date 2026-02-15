Tres heridos en RN 34: reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente

Un violento siniestro vial se registró en las últimas horas en el puente angosto de El Quemado, sobre la Ruta Nacional 34, y dejó como saldo tres personas heridas. El hecho se habría originado por la rotura de un neumático.

Qué pasó en el violento choque sobre Ruta 34: los detalles El hecho ocurrió cuando un automóvil en el que viajaban tres hombres con destino a la provincia de Salta sufrió la rotura de un neumático delantero. A raíz de este desperfecto mecánico, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando de manera violenta contra la estructura del puente del arroyo El Zanjón, en el reconocido puente angosto de El Quemado.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron asistidos de inmediato en el lugar por personal del SAME.

image Puente angosto de El Quemado. Según confirmaron fuentes oficiales, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy para recibir atención médica. En tanto, el conductor del vehículo quedó internado en observación, mientras que los otros dos acompañantes sufrieron heridas de menor consideración.

Cómo están los conductores y qué pasó con el tránsito El conductor del Toyota, un hombre de 66 años, se encontraba consciente y sin lesiones de gravedad, de acuerdo con lo informado por personal de salud. Luego fue trasladado al hospital Guillermo Paterson para una evaluación médica. En cuanto a las personas que viajaban en el Chevrolet, no presentaron lesiones. Durante el operativo, gendarmería realizó cortes y ordenamiento del tránsito para permitir la asistencia y evitar nuevos incidentes en ese punto. Por estas horas, se intenta establecer con mayor precisión cómo se produjo el choque y en qué condiciones se encontraba la calzada al momento del hecho. Mientras tanto, se recomienda circular con precaución en la zona del puente Zanjón, especialmente en horarios nocturnos y con alto flujo vehicular.

