Violento choque en Palpalá: un motociclista quedó sobre el auto

Un choque entre un auto y una motocicleta se registró este miércoles 11 de febrero en la ciudad de Palpalá y generó preocupación entre quienes transitaban por la zona. El hecho ocurrió sobre la colectora de Ruta Nacional 66, a la altura de la planta de Revisión Técnica Vehicular (RTV).

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto quedó sobre el techo del automóvil y sufrió múltiples golpes . La escena llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Minutos después, personal del SAME llegó al lugar, brindó asistencia al herido y dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para una evaluación médica más completa.

El choque tuvo lugar en un tramo de la colectora con tránsito constante, especialmente en horarios de la mañana . Tras la colisión, la moto presentó daños visibles y su conductor quedó tendido sobre el vehículo.

Si bien el impacto resultó violento, el motociclista se encontraba consciente y con signos vitales estables, aunque muy golpeado por la mecánica del siniestro.

La situación generó demoras parciales en la circulación, ya que otros vehículos redujeron la velocidad al pasar por el lugar.

Choque en Palpalá (1)

Atención médica y traslado al Pablo Soria

Los profesionales del SAME realizaron las primeras atenciones en el sitio, donde evaluaron al motociclista y procedieron a inmovilizarlo de manera preventiva.

Luego de la asistencia inicial, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria, donde quedó internado para controles médicos, sin que se informara un cuadro de gravedad.