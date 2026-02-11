miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 09:32
Policiales.

Violento choque en Palpalá: un motociclista quedó sobre el auto

El choque ocurrió este miércoles en la colectora, a la altura de la RTV de Palpalá. El herido fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Pablo Soria.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto quedó sobre el techo del automóvil y sufrió múltiples golpes. La escena llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Minutos después, personal del SAME llegó al lugar, brindó asistencia al herido y dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para una evaluación médica más completa.

El choque tuvo lugar en un tramo de la colectora con tránsito constante, especialmente en horarios de la mañana. Tras la colisión, la moto presentó daños visibles y su conductor quedó tendido sobre el vehículo.

Si bien el impacto resultó violento, el motociclista se encontraba consciente y con signos vitales estables, aunque muy golpeado por la mecánica del siniestro.

La situación generó demoras parciales en la circulación, ya que otros vehículos redujeron la velocidad al pasar por el lugar.

Atención médica y traslado al Pablo Soria

Los profesionales del SAME realizaron las primeras atenciones en el sitio, donde evaluaron al motociclista y procedieron a inmovilizarlo de manera preventiva.

Luego de la asistencia inicial, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria, donde quedó internado para controles médicos, sin que se informara un cuadro de gravedad.

