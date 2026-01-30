viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 20:04
Mundo.

Histórico desplome del oro: cayó casi 10% en un día tras el anuncio de Donald Trump

El metal precioso vivió una jornada histórica en los mercados: tras tocar un récord absoluto, el precio del oro se desplomó casi un 10% en un solo día.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lingotes de oro.

Lingotes de oro.

La cotización del oro al contado retrocedió 9,5% y se ubicó en 4.883,62 dólares por onza, luego de haber alcanzado apenas un día antes un máximo histórico de 5.594,82 dólares. Durante la jornada, la baja llegó a tocar el 12%, una magnitud que no se veía desde fines de los años 80.

En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos, con entrega en febrero, cayeron 11,4%, hasta los 4.745,10 dólares. Según registros históricos del mercado, la última vez que el oro había sufrido una caída diaria comparable fue el 28 de febrero de 1983, cuando se desplomó un 12,1%.

El anuncio de Donald Trump y el giro del mercado

El fuerte movimiento estuvo directamente vinculado al anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó que Kevin Warsh será su elegido para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a partir de mayo, en reemplazo de Jerome Powell.

El nombramiento fue interpretado por los mercados como una señal de mayor dureza frente a la inflación, lo que impulsó una rápida reconfiguración de expectativas financieras y provocó una toma masiva de ganancias en los metales preciosos.

Desde Standard Chartered Bank, la analista Suki Cooper explicó que la corrección respondió a una combinación de factores: “El anuncio sobre la Fed, el fortalecimiento del dólar y las expectativas sobre los rendimientos reales generaron una recogida de beneficios acelerada”, señaló.

image
Lingotes de oro.

Lingotes de oro.

La caída arrastró a la plata y otros metales

El derrumbe no se limitó al oro. La plata sufrió un golpe aún más fuerte: se desplomó 28%, hasta los 83,99 dólares por onza, tras haber marcado un récord histórico de 121,64 dólares el jueves. Según los datos disponibles, se trató de la mayor caída diaria jamás registrada para este metal.

También se vieron afectados otros metales preciosos:

  • Platino: cayó 19,2%, hasta 2.125 dólares la onza.

  • Paladio: se hundió 15,7%, hasta 1.682 dólares.

Un enero positivo pese al desplome

A pesar del golpe de este viernes, el balance mensual sigue siendo positivo. Durante enero, el oro acumuló una suba superior al 13%, encadenando seis meses consecutivos de ganancias. La plata, en tanto, cerró el mes con un avance de más del 17%.

El dólar se fortaleció y presionó a los mercados

La contracara del desplome de los metales fue un fuerte repunte del dólar. El Bloomberg Dollar Spot Index avanzó hasta 0,9%, su mayor suba diaria desde julio, y se fortaleció frente a todas las principales monedas.

El movimiento impactó especialmente en divisas vinculadas a los metales, como el dólar australiano, el franco suizo y la corona sueca, que lideraron las caídas dentro del grupo de monedas desarrolladas.

Según la analista Kathleen Brooks, de XTB, “los mercados están inquietos y la tendencia de debilidad del dólar se frenó, al menos de manera momentánea”.

