lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 11:32
Evento.

Globos de Oro 2026: ¿Quiénes fueron los ganadores?

La ceremonia reunió a las estrellas más importantes del cine y la televisión, con “Una batalla tras otra” y “Adolescencia” como las grandes ganadoras.

Por  Redacción de TodoJujuy
La premiación reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión.

La temporada de premios comenzó con fuerza en Beverly Hills, con la edición 2026 de los Globos de Oro, que reconocieron lo más destacado del cine y la televisión estrenados en 2025. Entre producciones de gran escala, estrellas consagradas y varias sorpresas en las nominaciones, la gala volvió a captar la atención de Hollywood y del público internacional.

Las películas que se llevaron más galardones fueron Una batalla tras otra y Pecadores, mientras que en el terreno televisivo la miniserie Adolescencia se impuso en sus categorías.

Todos los ganadores de los Globos de Oro

Globos de Oro 2026.

Bajo la conducción de Nikki Glaser, la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton, mezclando glamour, discursos emotivos y sirviendo como un primer indicador importante de cara a los Oscar.

CINE

Mejor película dramática

  • Frankenstein
  • Hamnet - Ganadora
  • Fue solo un accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor película musical o comedia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supremo
  • La única opción
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra - Ganadora
HAMNET.

Mejor película animada

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle - Ganadora
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or The Character of Rain
  • Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Misión Imposible: La sentencia final
  • Pecadores - Ganadora
  • La hora de la desaparición
  • Wicked: Por siempre
  • Zootopia 2

Mejor película no hablada en inglés

  • Fue solo un accidente (Francia)
  • La única opción (Corea del Sur)
  • El agente secreto (Brasil) - Ganadora
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)
El agente secreto.

Mejor actriz en drama

  • Jessie Buckley (Hamnet) - Ganadora
  • Jennifer Lawrence (Matate, amor)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Julia Roberts (Cacería de brujas)
  • Tessa Thompson (Hedda)
  • Eva Victor (Sorry, Baby)

Mejor actor en drama

  • Joel Edgerton (Sueños de trenes)
  • Oscar Isaac (Frankenstein)
  • Dwayne Johnson (La Máquina: The Smashing Machine)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Wagner Moura (El agente secreto) - Ganador
  • Jeremy Allen White (Springsteen: música de ninguna parte)

Mejor actriz en musical o comedia

  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) - Ganadora
  • Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)
  • Kate Hudson (Sung Song Blue)
  • Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
  • Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
  • Emma Stone (Bugonia)
Rose Byrne.

Mejor actor en musical o comedia

  • Timothée Chalamet (Marty Supremo) - Ganador
  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Lee Byung-hun (La única opción)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor actriz de reparto en drama

  • Emily Blunt (La Máquina: The Smashing Machine)
  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
  • Amy Madigan (La hora de la desaparición)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra) - Ganadora

Mejor actor de reparto en drama

  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Adam Sandler (Jay Kelly)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental) - Ganador
Stellan Skarsgård.

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) - Ganador
  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Guillermo del Toro (Frankenstein)
  • Jafar Panahi (Fue solo un accidente)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor guion

  • Una batalla tras otra - Ganadora
  • Marty Supremo
  • Pecadores
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Hamnet

Mejor música original

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Sirat
  • Hamnet
  • F1: La película
Una batalla tras otra.

Mejor canción original

  • “Dream as One”, Avatar: Fuego y cenizas
  • “Golden”, KPop Demon Hunters - Ganadora
  • “I Lied To You”, Pecadores
  • “No Place Like Home”, Wicked: Por siempre
  • “The Girl in the Bubble”, Wicked: Por siempre
  • “Train Dreams”, Sueños de trenes

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

  • The Diplomat
  • The Pitt - Ganadora
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie musical o comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio - Ganadora
The Studio.

Mejor miniserie o película para TV

  • Adolescence - Ganadora
  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Mejor actuación femenina en serie dramática

  • Kathy Bates (Matlock)
  • Britt Lower (Severance)
  • Helen Mirren (MobLand)
  • Bella Ramsey (The Last of Us)
  • Keri Russell (The Diplomat)
  • Rhea Seehorn (Pluribus) - Ganadora

Mejor actuación masculina en serie dramática

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Diego Luna (Andor)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Adam Scott (Severance)
  • Noah Wyle (The Pitt) - Ganador
Noah Wyle.

Mejor actuación femenina en serie musical o comedia

  • Kristen Bell (Nobody Wants This)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Selena Gomez (Only Murders in the Building)
  • Natasha Lyonne (Poker Face)
  • Jenna Ortega (Merlina)
  • Jean Smart (Hacks) - Ganadora

Mejor actuación masculina en serie musical o comedia

  • Adam Brody (Nobody Wants This)
  • Steve Martin (Only Murders in the Building)
  • Glen Powell (Chad Powers)
  • Seth Rogen (The Studio) - Ganador
  • Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actuación femenina en miniserie o película para TV

  • Claire Danes (The Beast in Me)
  • Rashida Jones (Black Mirror)
  • Amanda Seyfried (Long Bright River)
  • Sarah Snook (All Her Fault)
  • Michelle Williams (Dying for Sex) - Ganadora
  • Robin Wright (The Girlfriend)
Michelle Williams.

Mejor actuación masculina en miniserie o película para TV

  • Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)
  • Paul Giamatti (Black Mirror)
  • Stephen Graham (Adolescence) - Ganador
  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
  • Jude Law (Black Rabbit)
  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

Mejor actuación femenina de reparto

  • Carrie Coon (The White Lotus)
  • Erin Doherty (Adolescence) - Ganadora
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Catherine O’Hara (The Studio)
  • Parker Posey (The White Lotus)
  • Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actuación masculina de reparto

  • Owen Cooper (Adolescence) - Ganador
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Walton Goggins (The White Lotus)
  • Jason Isaacs (The White Lotus)
  • Tramell Tillman (Severance)
  • Ashley Walters (Adolescence)
Owen Cooper.

Mejor actuación en comedia stand-up

  • Bill Maher (Is Anyone Else Seeing This?)
  • Brett Goldstein (The Second Best Night of Your Life)
  • Kevin Hart (Acting My Age)
  • Kumail Nanjiani (Night Thoughts)
  • Ricky Gervais (Mortality) - Ganador
  • Sarah Silverman (Postmortem)

Mejor podcast

  • Armchair Expert With Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang With Amy Poehler - Ganador
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First

