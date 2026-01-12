Globos de Oro 2026: ¿Quiénes fueron los ganadores?

La
temporada de premios comenzó con fuerza en Beverly Hills, con la edición 2026 de los que reconocieron lo más destacado del Globos de Oro, cine y la televisión estrenados en 2025. Entre producciones de gran escala, estrellas consagradas y varias sorpresas en las nominaciones, la gala volvió a captar la atención de Hollywood y del público internacional.
Las películas que se llevaron más galardones fueron
Una batalla tras otra y Pecadores, mientras que en el terreno televisivo la miniserie Adolescencia se impuso en sus categorías.
Todos los ganadores de los Globos de Oro
Globos de Oro 2026.
Bajo la conducción de
Nikki Glaser, la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton, mezclando glamour, discursos emotivos y sirviendo como un primer indicador importante de cara a los Oscar.
Frankenstein Hamnet - Ganadora Fue solo un accidente El agente secreto Valor sentimental Pecadores
Mejor película musical o comedia
Blue Moon Bugonia Marty Supremo La única opción Nouvelle Vague Una batalla tras otra - Ganadora
HAMNET.
Mejor película animada
Arco Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle - Ganadora Elio KPop Demon Hunters Little Amélie or The Character of Rain Zootopia 2
Logro cinematográfico y de taquilla
Avatar: Fuego y cenizas F1 KPop Demon Hunters Misión Imposible: La sentencia final Pecadores - Ganadora La hora de la desaparición Wicked: Por siempre Zootopia 2
Mejor película no hablada en inglés
Fue solo un accidente (Francia) La única opción (Corea del Sur) El agente secreto (Brasil) - Ganadora Valor sentimental (Noruega) Sirat (España) The Voice of Hind Rajab (Túnez)
El agente secreto.
Mejor actriz en drama
Jessie Buckley ( Hamnet ) - Ganadora Jennifer Lawrence ( Matate, amor) Renate Reinsve ( Valor sentimental) Julia Roberts ( Cacería de brujas) Tessa Thompson ( Hedda) Eva Victor ( Sorry, Baby)
Mejor actor en drama
Joel Edgerton ( Sueños de trenes) Oscar Isaac ( Frankenstein) Dwayne Johnson ( La Máquina: The Smashing Machine) Michael B. Jordan ( Pecadores) Wagner Moura ( El agente secreto ) - Ganador Jeremy Allen White ( Springsteen: música de ninguna parte)
Mejor actriz en musical o comedia
Rose Byrne ( If I Had Legs I’d Kick You ) - Ganadora Cynthia Erivo ( Wicked: Por siempre) Kate Hudson ( Sung Song Blue) Chase Infiniti ( Una batalla tras otra) Amanda Seyfried ( The Testament of Ann Lee) Emma Stone ( Bugonia)
Rose Byrne.
Mejor actor en musical o comedia
Timothée Chalamet ( Marty Supremo ) - Ganador George Clooney ( Jay Kelly) Leonardo DiCaprio ( Una batalla tras otra) Ethan Hawke ( Blue Moon) Lee Byung-hun ( La única opción) Jesse Plemons ( Bugonia)
Mejor actriz de reparto en drama
Emily Blunt ( La Máquina: The Smashing Machine) Elle Fanning ( Valor sentimental) Ariana Grande ( Wicked: Por siempre) Inga Ibsdotter Lilleaas ( Valor sentimental) Amy Madigan ( La hora de la desaparición) Teyana Taylor ( Una batalla tras otra ) - Ganadora
Mejor actor de reparto en drama
Jacob Elordi ( Frankenstein) Paul Mescal ( Hamnet) Sean Penn ( Una batalla tras otra) Adam Sandler ( Jay Kelly) Stellan Skarsgård ( Valor sentimental ) - Ganador
Stellan Skarsgård.
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson ( Una batalla tras otra ) - Ganador Ryan Coogler ( Pecadores) Guillermo del Toro ( Frankenstein) Jafar Panahi ( Fue solo un accidente) Joachim Trier ( Valor sentimental) Chloé Zhao ( Hamnet)
Mejor guion
Una batalla tras otra - Ganadora Marty Supremo Pecadores Fue solo un accidente Valor sentimental Hamnet
Mejor música original
Frankenstein Pecadores Una batalla tras otra Sirat Hamnet F1: La película
Una batalla tras otra.
Mejor canción original
“Dream as One”, Avatar: Fuego y cenizas “Golden”, KPop Demon Hunters - Ganadora “I Lied To You”, Pecadores “No Place Like Home”, Wicked: Por siempre “The Girl in the Bubble”, Wicked: Por siempre “Train Dreams”, Sueños de trenes TELEVISIÓN
Mejor serie dramática
The Diplomat The Pitt - Ganadora Pluribus Severance Slow Horses The White Lotus
Mejor serie musical o comedia
Abbott Elementary The Bear Hacks Nobody Wants This Only Murders in the Building The Studio - Ganadora
The Studio.
Mejor miniserie o película para TV
Adolescence - Ganadora All Her Fault The Beast in Me Black Mirror Dying for Sex The Girlfriend
Mejor actuación femenina en serie dramática
Kathy Bates ( Matlock) Britt Lower ( Severance) Helen Mirren ( MobLand) Bella Ramsey ( The Last of Us) Keri Russell ( The Diplomat) Rhea Seehorn ( Pluribus ) - Ganadora
Mejor actuación masculina en serie dramática
Sterling K. Brown ( Paradise) Diego Luna ( Andor) Gary Oldman ( Slow Horses) Mark Ruffalo ( Task) Adam Scott ( Severance) Noah Wyle ( The Pitt ) - Ganador
Noah Wyle.
Mejor actuación femenina en serie musical o comedia
Kristen Bell ( Nobody Wants This) Ayo Edebiri ( The Bear) Selena Gomez ( Only Murders in the Building) Natasha Lyonne ( Poker Face) Jenna Ortega ( Merlina) Jean Smart ( Hacks ) - Ganadora
Mejor actuación masculina en serie musical o comedia
Adam Brody ( Nobody Wants This) Steve Martin ( Only Murders in the Building) Glen Powell ( Chad Powers) Seth Rogen ( The Studio ) - Ganador Martin Short ( Only Murders in the Building) Jeremy Allen White ( The Bear)
Mejor actuación femenina en miniserie o película para TV
Claire Danes ( The Beast in Me) Rashida Jones ( Black Mirror) Amanda Seyfried ( Long Bright River) Sarah Snook ( All Her Fault) Michelle Williams ( Dying for Sex ) - Ganadora Robin Wright ( The Girlfriend)
Michelle Williams.
Mejor actuación masculina en miniserie o película para TV
Jacob Elordi ( The Narrow Road to the Deep North) Paul Giamatti ( Black Mirror) Stephen Graham ( Adolescence ) - Ganador Charlie Hunnam ( Monster: The Ed Gein Story) Jude Law ( Black Rabbit) Matthew Rhys ( The Beast in Me)
Mejor actuación femenina de reparto
Carrie Coon ( The White Lotus) Erin Doherty ( Adolescence ) - Ganadora Hannah Einbinder ( Hacks) Catherine O’Hara ( The Studio) Parker Posey ( The White Lotus) Aimee Lou Wood ( The White Lotus)
Mejor actuación masculina de reparto
Owen Cooper ( Adolescence ) - Ganador Billy Crudup ( The Morning Show) Walton Goggins ( The White Lotus) Jason Isaacs ( The White Lotus) Tramell Tillman ( Severance) Ashley Walters ( Adolescence)
Owen Cooper.
Mejor actuación en comedia stand-up
Bill Maher ( Is Anyone Else Seeing This?) Brett Goldstein ( The Second Best Night of Your Life) Kevin Hart ( Acting My Age) Kumail Nanjiani ( Night Thoughts) Ricky Gervais ( Mortality ) - Ganador Sarah Silverman ( Postmortem)
Mejor podcast
Armchair Expert With Dax Shepard Call Her Daddy Good Hang With Amy Poehler - Ganador The Mel Robbins Podcast Smartless Up First
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.