Globos de Oro 2026: ¿Quiénes fueron los ganadores?

La premiación reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión.

La temporada de premios comenzó con fuerza en Beverly Hills, con la edición 2026 de los Globos de Oro, que reconocieron lo más destacado del cine y la televisión estrenados en 2025. Entre producciones de gran escala, estrellas consagradas y varias sorpresas en las nominaciones, la gala volvió a captar la atención de Hollywood y del público internacional.

Las películas que se llevaron más galardones fueron Una batalla tras otra y Pecadores, mientras que en el terreno televisivo la miniserie Adolescencia se impuso en sus categorías.

Todos los ganadores de los Globos de Oro Globos de Oro 2026. Bajo la conducción de Nikki Glaser, la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton, mezclando glamour, discursos emotivos y sirviendo como un primer indicador importante de cara a los Oscar.

CINE Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet - Ganadora

Fue solo un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores Mejor película musical o comedia Blue Moon

Bugonia

Marty Supremo

La única opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra - Ganadora HAMNET. Mejor película animada Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle - Ganadora

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2 Logro cinematográfico y de taquilla Avatar: Fuego y cenizas

F1

KPop Demon Hunters

Misión Imposible: La sentencia final

Pecadores - Ganadora

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2 Mejor película no hablada en inglés Fue solo un accidente (Francia)

La única opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil) - Ganadora

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez) El agente secreto. Mejor actriz en drama Jessie Buckley ( Hamnet ) - Ganadora

Jennifer Lawrence (Matate, amor)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Julia Roberts (Cacería de brujas)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby) Mejor actor en drama Joel Edgerton (Sueños de trenes)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (La Máquina: The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura ( El agente secreto ) - Ganador

Jeremy Allen White (Springsteen: música de ninguna parte) Mejor actriz en musical o comedia Rose Byrne ( If I Had Legs I’d Kick You ) - Ganadora

Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)

Kate Hudson (Sung Song Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia) Rose Byrne. Mejor actor en musical o comedia Timothée Chalamet ( Marty Supremo ) - Ganador

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (La única opción)

Jesse Plemons (Bugonia) Mejor actriz de reparto en drama Emily Blunt (La Máquina: The Smashing Machine)

Elle Fanning (Valor sentimental)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra) - Ganadora Mejor actor de reparto en drama Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental) - Ganador Stellan Skarsgård. Mejor dirección Paul Thomas Anderson ( Una batalla tras otra ) - Ganador

Ryan Coogler (Pecadores)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Fue solo un accidente)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet) Mejor guion Una batalla tras otra - Ganadora

Marty Supremo

Pecadores

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Hamnet Mejor música original Frankenstein

Pecadores

Una batalla tras otra

Sirat

Hamnet

F1: La película Una batalla tras otra. Mejor canción original “Dream as One”, Avatar: Fuego y cenizas

“Golden”, KPop Demon Hunters - Ganadora

“I Lied To You”, Pecadores

“No Place Like Home”, Wicked: Por siempre

“The Girl in the Bubble”, Wicked: Por siempre

“Train Dreams”, Sueños de trenes TELEVISIÓN Mejor serie dramática The Diplomat

The Pitt - Ganadora

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus Mejor serie musical o comedia Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio - Ganadora The Studio. Mejor miniserie o película para TV Adolescence - Ganadora

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend Mejor actuación femenina en serie dramática Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (MobLand)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus) - Ganadora Mejor actuación masculina en serie dramática Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt) - Ganador Noah Wyle. Mejor actuación femenina en serie musical o comedia Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Jean Smart (Hacks) - Ganadora Mejor actuación masculina en serie musical o comedia Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen ( The Studio ) - Ganador

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear) Mejor actuación femenina en miniserie o película para TV Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams ( Dying for Sex ) - Ganadora

Robin Wright (The Girlfriend) Michelle Williams. Mejor actuación masculina en miniserie o película para TV Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham ( Adolescence ) - Ganador

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me) Mejor actuación femenina de reparto Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty ( Adolescence ) - Ganadora

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus) Mejor actuación masculina de reparto Owen Cooper ( Adolescence ) - Ganador

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence) Owen Cooper. Mejor actuación en comedia stand-up Bill Maher (Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (The Second Best Night of Your Life)

Kevin Hart (Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Night Thoughts)

Ricky Gervais ( Mortality ) - Ganador

Sarah Silverman (Postmortem) Mejor podcast Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler - Ganador

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

