AFA entregó los Premios Alumni: quién fue el árbitro destacado de la Primera Nacional

Se celebraron los
Premios Alumni 2025 en el predio de la . Entre las categorías, se encontraba la de AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza en la que figuraba como candidato árbitro más destacado de la Primera Nacional, el juez que generó gran polémica en el partido de ida del Reducido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. Lucas Comesaña,
Los premiados surgen a partir del voto de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en los siguientes rubros: Dirigente Destacado, Jugador Destacado, Técnico Destacado y Arbitro Destacado, de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D, Periodismo Radial, Televisivo, Grafico, y sitio internet, Fútbol Femenino A, B y C, Futsal Masculino y Femenino, Fútbol Infantil y Fútbol Juvenil, Dirigentes del Consejo Federal; Federal A y Fútbol Playa.
Quién ganó el premio al árbitro destacado de la Primera Nacional 2025
La terna a árbitro destacado de
la completaban: la Primera Nacional, Lucas Comesaña, Bruno Amiconi y Juan Pafundi. Tras la premiación, se conoció que el elegido fue con un arbitraje un tanto polémico en el Amiconi, quien también tuvo paso por el Estadio 23 de Agosto clásico ante Central Norte de Salta.
De esta manera, Lucas Comesaña no consiguió quedarse con el premio que otorga todos los años la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Uno por uno, todos los ternados y ganadores de los Premios Alumni 2025 Liga Profesional
Dirigente Destacado: Gonzalo Belloso (Rosario Central) Abel Poza (Huracán) Diego Lemme (Defensa y Justicia)
Jugador Destacado: Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) Adrián Martínez (Racing Club) Franco Mastantuono (River Plate)
Director Técnico Destacado: Omar De Felipe (Central Córdoba) Gustavo Costas (Racing Club) Gustavo Quinteros (Vélez Sarsfield)
Árbitro Destacado: Yael Falcon Pérez Facundo Tello Sebastián Zunino
Programa en TV Destacado: AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO) Puede Pasar (DSports) Paso a Paso (TyC Sports)
Medio Gráfico Destacado: La Nación Deportes Clarín Deportivo Olé
Programa Radial Destacado: No Veo la Hora (DSports FM 103.1) La Oral Deportiva (Radio Rivadavia) Fútbol Continental Primera Edición (Radio Continental)
Sitio Web Destacado: Promiedos Doble Amarilla Universo Fútbol
Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Deportivo Riestra Barracas Central Belgrano de Córdoba River Plate Primera Nacional
Dirigente Destacado: Gabriel Mansilla (Deportivo Morón) Gabriel Greco (Atlanta) Ricardo Sastre (Deportivo Madryn)
Jugador Destacado: Ezequiel Aguirre (Defensores de Belgrano) Agustín Lavezzi (Tristán Suarez) Bruno Nasta (Racing de Córdoba)
Director Técnico Destacado: Andrés Ylliana (Aldosivi) Andrés Montenegro (Nueva Chicago) Alfredo Grelak (San Telmo)
Árbitro Destacado: Lucas Comesaña Bruno Amiconi Juan Pafundi
Programa en TV Destacado: El Nacional ESPN El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos) TyC Sports Play
Medio Gráfico:
Programa Radial Destacado: Mundo Ascenso (Radio La Red AM 910) El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990) Tira para Arriba (DSports FM 103.1)
Sitio Web Destacado: Mundo Ascenso Solo Ascenso Promiedos
Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Estudiantes de Buenos Aires Temperley Deportivo Morón Primera Categoría “B”
Dirigente Destacado: Ezequiel Segura (Comunicaciones) Tomas Costa (Colegiales) Omar Plaini (Los Andes)
Jugador Destacado: Nicolas Tolosa (Colegiales) Juan Ignacio Barbieri (Armenio) Diego Aguirre (Acassuso)
Director Técnico Destacado: Juan Carlos Kopriva (Excursionistas) Leonardo Fernández (Colegiales) Leonardo Lemos (Los Andes)
Árbitro Destacado: Julián Jerez Juan Cruz Robledo Gabriel Gutiérrez
Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Los Andes Excursionistas Dock Sud Primera Categoría “C”
Dirigente Destacado: Dante Majori (Yupanqui) Flavio Fernández (Lamadrid) Javier Gómez (Claypole)
Jugador Destacado: Leandro Llodra (Claypole) Ignacio Huguenet (Camioneros) Claudio Campostrini (Lamadrid)
Director Técnico Destacado: Matías De Cicco (Ituzaingó) Gabriel Torres (Real Pilar) Federico Urciuoli (Camioneros)
Árbitro Destacado: Julián Beligoy Agustín Flores Guido Mascheroni
Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Estrella del Sur Deportivo Español Yupanqui “Promocional Amateur”
Dirigente Destacado: Sebastián Salmun (Náutico Hacoaj) Javier Foppiani (Everton) Nicolas Casas (Barrancas FC)
Jugador Destacado: Mateo Muñoz (Estrella del Sur) Tomas Rosic (Náutico Hacoaj) Adrián Parra (Ezeiza FC)
Director Técnico Destacado: Agustín Wallash (Estrella del Sur) Jorge Cembal (Provincial de Lobos) Federico Urcioli (Camioneros)
Árbitro Destacado: Agustín Panizza Martin Morenza Joaquín Rodríguez
Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Everton SAT Náutico Hacoaj Torneo Federal “A”
Dirigente Destacado: Héctor D’efrancesco (Central Norte) Damian Reyes (San Martin de Mza) Nicolas Scarpeccio (Sp Las Parejas)
Jugador Destacado: Leonardo Rodríguez (Central Norte) Lucas Núñez (Club Atenas) Marcelo Olivera (Independiente de Chivilcoy)
Director Técnico Destacado: Carlos Mungo (Villa Mitre) Renato Riggio (Central Norte) Dulio Botella (Santamarina)
Árbitro Destacado: Juan Nebbieti Maximiliano Manduca Fernando Marcos
Periodismo destacado cubriendo la categoría : La Gloria O Devoto Ascenso del Interior Match Point Consejo Federal del Fútbol
Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense: David Forconi (Liga de Junín) Nicolas Mantegazza (Liga de San Vicente) Leonardo Campano (Liga de La Plata)
Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica : Juan Carlos Rosseberg (Liga de Obera) José Luis Diaz (Liga de Nogoya) Nelson Casis (Fed. Entrerriana)
Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo : Gabriel Godoy (Liga Riojana) Cintia Ramírez (San Luis) Homero Di Bernardino (Liga Alvearense)
Dirigente destacado Jurisdicción Sur : Gabriel Prioli (Viedma) Diego González (Trelew) Gonzalo Zunzunegui (Luis Beltrán)
Dirigente destacado Jurisdicción Norte : Gustavo Marcial (Santa María) Rubén Alderete (Fed. Jujeña) Darío Zamoratte (Tucumán)
Dirigente destacado Jurisdicción Centro : Francisco Pesce (Fed. Santiago) Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto) Rene A Paz (Liga Santiago)
Dirigente destacado Jurisdicción Litoral : Jorge Cufre (Liga Formoseña) Raúl Mosqueda (Liga Chaqueña) Alberto Pasaola (Liga del Sur S.F) Fútbol Infantil
Dirigente Destacado: Jorge Tedesco (Ferrocarril Oeste) Víctor Amarilla (Yupanqui) Aida Cardozo (Chacarita)
Fútbol Juvenil Liga Profesional
Dirigente Destacado: Nicolas Álvarez (Belgrano) Maximiliano Fe (Rosario Central) Diego Russo (Lanús)
Jugador Revelación: Uriel Ojeda (San Lorenzo) Gaston Bouhier (Argentinos Juniors) Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)
Medios Periodísticos cubriendo el fútbol infantojuvenil: Stat Fútbol (Fernando Fracchia) Sábado Gol (Leo Perales) Inferiores Argentinas (Tomas Camauer) Sueños de Gol (Radio Veloz- Estefanía Romero) Fútbol Juvenil del Ascenso
Dirigente Destacado: Facundo Villaronga (Brown de Adrogué) Alejandro Margaride (Flandria) Jesica Mazzilli (Cambaceres)
Jugador Revelación: Gabriel Vázquez (8va de Quilmes) Gustavo Garay Paredes (8va de Camioneros) Mateo Rodríguez (7ma de Dock Sud) Fútbol Femenino Categoría A
Dirigente Destacado: Florencia Vidaurreta (Boca Juniors) Ramiro Pérez (UAI Urquiza) Lucas Portillo (Gimnasia y Esgrima de la Plata)
Jugadora Destacada: Andrea Ojeda (Boca Juniors) Solana Pereyra (San Lorenzo) Kishi Núñez (Boca Juniors)
Director Técnico Destacado: Florencia Quiñones (Boca Juniors) Franco Bertera (San Lorenzo) Héctor Bracamonte (Racing Club)
Árbitra destacada Bettina Cingari Micaela Abelardo Roberta Echeverria
Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Fut Femme El Femenino FutFemGol AFA Estudio Femenino Fútbol Femenino Categoría B
Dirigente Destacado: Mauro Gagliardo (Atlético Rafaela) Erica Miyasato (Argentinos Juniors) Alejandro Roselli (Sarmiento de Junín)
Jugadora Destacada: Nilda Báez (Vélez Sarsfield) Eliana Capdevilla (Talleres de Córdoba) Abril Castro (San Miguel)
Director Técnico Destacado: Miqueas Russo (Talleres de Córdoba) Daniel Reyes (Vélez Sarsfield) Jonathan Vallejos (Defensores de Belgrano)
Árbitra destacada Luciana Sánchez Micaela Abelardo Antonella Álvarez de Oliveira Fútbol Femenino Categoría C
Dirigente Destacado: Esteban Ramos (Estrella del Sur) Dina González (Tigre) Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada)
Jugadora Destacada: Talía Dimartino (Estrella del Sur) Daiana Perpetto (Aldosivi) Agustina Montes (Arsenal)
Director Técnico Destacado: Marcelo Rodríguez (Aldosivi) Juan Alonso (Talleres de Remedio de Escalada) Gustavo Levine (Villas Unidas)
Árbitra destacada Ariadna Palacios Sofia Curto Brisa Fernández Fútbol Playa
Dirigente Destacado: Nicolas Pontoroto (San Telmo) Daniel Mariatti (Argentino de Rosario) Fabian Teplitzky (Comisión de Futsal y Fútbol Playa)
Jugador Destacado: Matías Rivadeneira (Boca Juniors) Santiago Veit (San Telmo) Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario)
Jugadora Destacada: Carla Brown (Boca Juniors) Agostina Tasinazzo (Argentino de Rosario) Verónica Peralta (Boca Juniors)
Técnico Destacado: Cristian Gómez Cuevas (Boca Juniors) Fernando Civale (Huracán) Maximiliano Ponzetti (Argentino de Rosario)
Árbitro Destacados Cristian Maidana Pablo Defilippi Mariano Romo
Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Fútbol Playa OK San Telmo Fútbol Playa Argentina Fútbol Playa Futsal Masculino
Dirigente Destacado: Matías Velázquez (Ferrocarril Oeste) Ángel Sabio (Atlanta) Juan Carlos Volpedo (Barracas Central) Mariano Vital (Primera Junta)
Jugador Destacado: Lukas Acosta (Boca Juniors) Lucas Granda (Pinocho) Matías Soñer (17 de Agosto)
Director Técnico Destacado: Diego Pela (Independiente) Sebastián Mareco (Boca Juniors) Santiago Elías (Pinocho) Ignacio Caviglia (Barracas Central)
Árbitro Destacado: Fausto Vigano Eduardo Silva Facundo Falvo
Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Segundo Palo TyCSports FUTSAL Red Audiovisual AFA ESTUDIO FUTSAL Futsal Femenino
Dirigente Destacado: Carolina Caricato (Pinocho) Lucas Willems (River Plate) Laura Rodríguez (Racing Club) Pamela Querejeta (Comisión de Futsal AFA)
Jugadora Destacado: Luciana Natta (All Boys) Jazmín Della Vedova (All Boys) Melina Quevedo (Racing Club) Lucía Rossi (Ferrocarril Oeste
Director Técnico Destacado: Bárbara Abot (All Boys) Daniel Paletta (Racing Club) Evangelina Testa (17 de Agosto)
Árbitra Destacado: Estefanía Pintos Luciana Pretrela Bettina Cingari
Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Todo40x20 OnTheFly TyCSports FUTSA Periodismo en el Ascenso
Programa en TV Destacado: AFA Estudio Ascenso El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos) F Nacional (ESPN) El Sueño del Ascenso (América Sports)
Medio Gráfico Destacado: Ole Diario Popular Crónica
Programa Radial Destacado: Mundo Ascenso (La Red AM 910) El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990) Tirá para Arriba (DSports FM 103.1) El Sueño del Ascenso (AM 610 Radio Gral San Martin)
Sitio Web Destacado: Mundo Ascenso.com Solo Ascenso.com Promiedos.com
